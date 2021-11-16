Новости

США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
Росгвардии предложили охранять детсады и школы 17:29
В Дагестане почтили память погибших 25 лет назад жителей Каспийска 17:16
Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники из столицы за первые восемь месяцев 2021 года составил 819,39 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Собянин одобрил пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов так прокомментировал этот факт: "Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортером продукции этого сектора. Так, на долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 млн долл. за восемь месяцев 2019 года до 819,39 млн долл. в январе-августе 2021 года".

По словам Ефимова, фармпродукцию Москва поставляет в этом году в 114 стран: Аргентину, Индию, Мексику, Объединенные Арабские Эмираты, Италию и другие. В 92 страны отправляет Москва и товары медпромышленности, и за этот период товары были направлены в 92 страны.

"По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 млн долл., что на 39% больше аналогичного периода в 2020 году и на 32% больше чем в 2019-м. Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В регионах Экономика ВЭД Экономика Отрасли Фарминдустрия Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью