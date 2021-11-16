Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров

Экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники из столицы за первые восемь месяцев 2021 года составил 819,39 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов так прокомментировал этот факт: "Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортером продукции этого сектора. Так, на долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 млн долл. за восемь месяцев 2019 года до 819,39 млн долл. в январе-августе 2021 года".

По словам Ефимова, фармпродукцию Москва поставляет в этом году в 114 стран: Аргентину, Индию, Мексику, Объединенные Арабские Эмираты, Италию и другие. В 92 страны отправляет Москва и товары медпромышленности, и за этот период товары были направлены в 92 страны.

"По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 млн долл., что на 39% больше аналогичного периода в 2020 году и на 32% больше чем в 2019-м. Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.