Москвичам к выходным пообещали сильный снегопад и низкое давление

К выходным дням на столицу обрушится сильный снегопад. Высота снежного покрова может достигнуть десяти сантиметров, а атмосферное давление упадет до рекордных значений. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, принесет непогоду обширный циклон. Уже в четверг жители мегаполиса начнут ощущать его влияние: давление понизится, солнце закроют облака.

"В четверг возможен снег, в пятницу он усилится, а к выходным сформируется снежный покров высотой пять-десять сантиметров, - сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, такие сугробы более характерны для начала декабря. Температура воздуха при этом будет колебаться от -1 до +1, то есть, превысит норму на 1-2 градуса.

В субботу ожидается резкое падение атмосферного давления, значения могут составить 718-721 миллиметр ртутного столба. Такие показатели на 30 единиц ниже нормы, последний раз они наблюдались в Москве 20 ноября 2008 года. При этом в воскресенье, 21 ноября, атмосферное давление начнет расти вслед за холодным фронтом.