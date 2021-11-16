Москвичи могут зарегистрировать брак во всех офисах "Мои Документы"

Теперь зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы можно во всех 134 центрах госуслуг Москвы. В трех флагманах - ВАО, САО и ЮВАО - появились специально оборудованные залы с фотозонами для красивых свадебных фотографий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С октября такие услуги ЗАГС, как регистрация брака, получение повторных документов, подача заявлений на внесение изменений в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы можно было получить в 87 офисах "Мои Документы". Мы увидели большой спрос со стороны горожан - москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок в центрах госуслуг, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали там брак. Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах "Мои Документы". Это действительно удобно, ведь центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов, флагманские офисы даже до 10 вечера. А еще в трех флагманах - ВАО, САО и ЮВАО - есть специально оборудованные залы с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии", - сообщила заммэра.

Во всех столичных центрах госуслуг москвичи теперь могут получить следующие услуги ЗАГС:

- Регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ старше 18 лет;

- Регистрация расторжения брака между гражданами РФ по совместному заявлению, по решению суда, по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет (при отсутствии общих несовершеннолетних детей и при условии, что брак был заключен на территории Москвы либо хотя бы один из супругов проживает в Москве);

- Выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории РФ (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников);

- Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи в орган ЗАГС);

- Регистрация рождения и смерти по заявлению юридического лица, а также по решению суда.

По-прежнему во всех офисах "Мои Документы" можно получить следующие услуги:

- Регистрация рождения;

- Регистрация смерти;

- Регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения;

- Проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.

Подать пакет документов можно в центрах госуслуг без предзаписи. На большинство услуг москвичи могут оформить предварительную запись на сайте mos.ru, выбрав дату и время.

Кроме того, с портала gosuslugi.ru возможно подать ряд заявлений онлайн и прийти в удобный день в центр для получения государственных услуг.

Сотрудники офисов "Мои Документы" прошли обучение по специальной программе, разработанной Учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС Москвы.

"Мои Документы" предоставляют более 280 государственных услуг. 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу. Центры госуслуг работают по удобному графику - с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.