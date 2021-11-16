Москвичи могут зарегистрировать брак во всех офисах "Мои Документы"

Новости

В Латвии депутатов и полицейских без COVID-сертификатов отстранили от работы 09:08
В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Томска в Москву 09:02
Более 90 тысяч элементов навигации заменят перед пуском 10 станций БКЛ 09:01
Врач объяснила, как восполнить дефицит витамина D 08:44
Норвежских водителей научат не сталкиваться с животными 08:43
Евростат назвал самую курящую страну Европы 08:29
В РФ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации 08:00
На Урале женщина и двое детей погибли при взрыве газа в частном доме 07:54
Восточный военный округ получил нового командующего 07:43
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 06:58
На 25,9 млн рублей оштрафовали подрядчика по нацпроекту в Забайкалье 06:28
В России беспилотный вертолет произвел пуск ракет в полете 06:00
Председатель КНР на встрече с Байденом назвал его давним другом 05:53
В Якутии возбудили дело о незаконной охоте на северных оленей 05:11
Си Цзиньпин: КНР и США должны мирно сосуществовать и уважать друг друга 05:05
В Приморье ввели вход по QR-кодам для колоний и СИЗО 05:02
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 54 субъектах 04:37
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 04:15
Специалист рассказал о влиянии низких температур на смартфон 04:02
Врач предостерег от самостоятельного приема антибиотиков при COVID-19 03:30
В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней 02:37
Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС 02:05
В США пятеро подростков пострадали в результате стрельбы возле школы 01:56
Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов 01:35
Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР 01:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 08:46
Рубрика: Власть

Москвичи могут зарегистрировать брак во всех офисах "Мои Документы"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Теперь зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы можно во всех 134 центрах госуслуг Москвы. В трех флагманах - ВАО, САО и ЮВАО - появились специально оборудованные залы с фотозонами для красивых свадебных фотографий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
ЗАГСы Москвы получили более 20 заявлений на регистрацию брака 31 декабря

"С октября такие услуги ЗАГС, как регистрация брака, получение повторных документов, подача заявлений на внесение изменений в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы можно было получить в 87 офисах "Мои Документы". Мы увидели большой спрос со стороны горожан - москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок в центрах госуслуг, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали там брак. Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах "Мои Документы". Это действительно удобно, ведь центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов, флагманские офисы даже до 10 вечера. А еще в трех флагманах - ВАО, САО и ЮВАО - есть специально оборудованные залы с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии", - сообщила заммэра.

Во всех столичных центрах госуслуг москвичи теперь могут получить следующие услуги ЗАГС:

- Регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ старше 18 лет;

- Регистрация расторжения брака между гражданами РФ по совместному заявлению, по решению суда, по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет (при отсутствии общих несовершеннолетних детей и при условии, что брак был заключен на территории Москвы либо хотя бы один из супругов проживает в Москве);

- Выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории РФ (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников);

- Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи в орган ЗАГС);

- Регистрация рождения и смерти по заявлению юридического лица, а также по решению суда.

По-прежнему во всех офисах "Мои Документы" можно получить следующие услуги:

Фото: iStock
С 1 января 2022 года граждане смогут регистрировать детей в любом ЗАГСе

- Регистрация рождения;

- Регистрация смерти;

- Регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения;

- Проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.

Подать пакет документов можно в центрах госуслуг без предзаписи. На большинство услуг москвичи могут оформить предварительную запись на сайте mos.ru, выбрав дату и время.

Кроме того, с портала gosuslugi.ru возможно подать ряд заявлений онлайн и прийти в удобный день в центр для получения государственных услуг.

Сотрудники офисов "Мои Документы" прошли обучение по специальной программе, разработанной Учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС Москвы.

"Мои Документы" предоставляют более 280 государственных услуг. 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу. Центры госуслуг работают по удобному графику - с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

В регионах Власть Право Личные документы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР
Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Москвичи могут зарегистрировать брак во всех офисах "Мои Документы"
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах