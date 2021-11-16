На площадке КуАЭС-2 ведется строительство

В конце октября на площадке сооружения энергоблоков N 1 и 2 Курской АЭС-2 состоялось очередное важное событие. На стройплощадку станции замещения доставлен первый парогенератор реакторной установки ВВЭР-ТОИ. Это один из четырех парогенераторов, предназначенных для энергоблока N 1 Курской АЭС-2.

Как и многое другое оборудование данного типа энергоблоков, парогенератор имеет ряд конструктивных особенностей.

"В верхней части парогенератора отсутствует коллектор пара. Пар выходит из одного патрубка, напрямую соединенного с паропроводом. Кроме того, на один метр увеличена длина парогенератора, теперь она составляет 15 метров, диаметр - более четырех метров. Такие проектные решения позволяют повысить надежность парогенератора за счет уменьшения количества сварных соединений, а также увеличить его паропроизводительность - до 1652 тонны в час (у парогенератора для ВВЭР-1200 - 1602 тонны в час), что в конечном итоге влияет на увеличение мощности энергоблока", - поясняет первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин. В проекте ВВЭР-ТОИ также предполагается новая компоновка парогенераторов в гермозоне, которая позволяет при неизменном внутреннем диаметре герметичной оболочки (44 метра) разместить парогенераторы большей длины. Все четыре парогенератора планируется доставить на строительную площадку Курской АЭС-2 до конца 2021 года.

Напомним, энергоблоки с ВВЭР-ТОИ - самые мощные в России, имеют электрическую мощность 1255 МВт. Они соответствуют всем международным требованиям в области безопасности. Среди дополнительных опций, расширяющих базовый функционал, - маневрирование выдаваемой мощностью, применение MOX-топлива и другие.

Для атомной отрасли курская площадка, единственная в России, где реализуется проект ВВЭР-ТОИ, имеет стратегическое значение. "Здесь отрабатываются технологии, решения, которые будем тиражировать на зарубежные стройки, - отметил во время одного из визитов на Курскую АЭС-2 в текущем году генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. - Но что еще важно для нас как для государственной корпорации - это интересы людей. Замещающие мощности обеспечат энергобезопасность Центрального федерального округа, а это свыше 39 миллионов человек".

С новыми энергоблоками Курской АЭС все Черноземье будет с электроэнергией до конца XXI века.

На площадке сооружения Курской АЭС-2 к настоящему времени выполнены все 10 ключевых событий, запланированных на 2021 год. Многие из них реализованы с опережением графика. Из пяти государственных заданий выполнено четыре. До конца года будет выполнено еще одно государственное задание текущего года - достичь готовности объекта двухблочной Курской АЭС-2 в объеме 37,3 процента. С каждым днем данный показатель все ближе к заданному.

В начале июня на КуАЭС-2 начали возведение второй самой высокой в России башенной испарительной градирни (высота - 179 метров). Специалисты выполнили монтаж 100 колонн основания этого объекта, предназначенного для охлаждения отработавшего в турбине пара, в два раза быстрее по сравнению с аналогичными работами на градирне первого энергоблока.

В конце августа на данной градирне начались работы по бетонированию нижнего опорного кольца вытяжной башни. Конструкция вытяжной башни предусматривает возведение 115 ярусов. Для их бетонирования потребуется около 14 тысяч кубометров бетонной смеси. Это сопоставимо со строительством трех 16-этажных двухподъездных жилых домов.

В конце сентября на строящийся энергоблок N 1 Курской АЭС-2 доставлен корпус реактора ВВЭР-ТОИ. Изготовлен он из безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием радиации и при высоких температурах. Корпус способен выдерживать давление в 250 атмосфер (как на глубине 2,5 километра в океане), что выше рабочего в 1,4 раза. В нем уменьшено количество сварных соединений. Это снижает радиационное воздействие на швы и улучшает эксплуатационные характеристики изделия, что позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы корпуса еще на 40 лет.

"При производстве реактора для Курской АЭС-2 мы впервые использовали многие современные цифровые решения и технологии. Так что ВВЭР-ТОИ можно в определенной мере считать и новым атомным "цифровым продуктом", аналогов которому на сегодняшний день в мире нет", - отмечает генеральный директор предприятия-изготовителя АО "АЭМ-технологии" Игорь Котов.

Кроме того, Курская АЭС-2 является пилотной по созданию автоматизированной системы управления предприятием. К моменту ввода в эксплуатацию энергоблоков будут введены в работу необходимые информационные системы для автоматизации процессов будущей станции. Различные информационные системы, которые обеспечивают накопление и верификацию данных по каждой системе и каждому элементу, используются на всех этапах жизненного цикла станции замещения.

В начале октября в здании реактора энергоблока N 1 Курской АЭС-2 строители завершили бетонирование четвертого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО), препятствующей выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

Замещающие мощности обеспечат энергобезопасность ЦФО

Это позволило начать установку на штатное место крана кругового действия (полярного) грузоподъемностью 390 тонн. При строительстве кран будет выполнять монтаж элементов строительной части и оборудования. При эксплуатации АЭС он будет производить операции, связанные с работой энергоблока, например по загрузке и выгрузке ядерного топлива.

"Строительно-монтажные работы на площадке сооружения станции замещения ведутся очень активно, - оценивает ситуацию представитель генподрядной организации, вице-президент-директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 ИК АСЭ Олег Шперле. - Сейчас мы разворачиваем работы на объектах вспомогательного и обеспечивающего назначения, продолжаем строительные работы на основных зданиях и сооружениях. Задача ближайшего времени - обеспечение готовности транспортно-технологической схемы к монтажу реактора. Установка корпуса реактора на штатное место откроет новую фазу сооружения - начало тепломонтажных работ на энергоблоке N 1. Выполнение этого события запланировано на 2022 год".

В строительстве энергоблоков Курской АЭС-2 задействован лучший отечественный и зарубежный опыт. В октябре в Курчатове работали две миссии поддержки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ). В ходе первой из них эксперты обменялись с курскими коллегами своими практиками в реализации стратегии инженерной поддержки на разных этапах жизненного цикла АЭС. Темой следующей миссии поддержки ВАО АЭС-МЦ стали вопросы автоматизации проверки защиты на энергоблоках с реакторами ВВЭР.

"На площадке Курской АЭС сооружаются новейшие энергоблоки ВВЭР-ТОИ, и мы помогаем использовать при этом лучшие достижения атомной энергетики", - прокомментировал мероприятия советник ВАО АЭС-МЦ Галим Мусин.

На стройплощадке станции замещения Курская АЭС-2 сейчас работают около семи тысяч человек, работы выполняют 24 подрядные организации на 105 объектах.