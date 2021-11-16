Наталья Сергунина: В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

Многоуровневое обучение для предпринимателей, посвященное цифровизации, пройдет на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Оно начнется 17 ноября с онлайн-форума "Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация". Продолжат его тематические вебинары, которые стартуют 22 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Программа подготовлена совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Заммэра рассказала:

"Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные".

Участники онлайн-форума познакомятся с практическими кейсами и трендами, а также мерами поддержки малого и среднего бизнеса в столице. Присоединиться к мероприятию можно после предварительной регистрации.

"Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества", - добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участников онлайн-форума ждет три тематических сессии. Темой первой - "Цифровизация бизнеса - миф или реальность?" - станут тренды и перспективы цифровизации, автоматизация процессов подбора и обучения персонала. Спикеры расскажут, как использование цифровых технологий в рекрутинге поможет собрать сильную команду.

Сессия "Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса" поможет разобраться, как использовать современные ИТ-инструменты, чтобы сократить издержки и повысить конкурентоспособность. Завершится форум сессией "Меры стимулирования цифровой трансформации компаний". Ее участники узнают о мерах финансовой поддержки, например, о льготных кредитах на внедрение ИТ-решений и других.

Обучение продолжит онлайн-курс "Цифровизация бизнеса". Он стартует 22 ноября и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами), способах цифровизации бухучета и управления персоналом. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Справочно:

Mbm.mos.ru - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает горожанам открывать и развивать свое дело в столице. На портале предприниматели могут найти информацию об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки. Кроме того, получить консультацию можно в центрах услуг для бизнеса и по телефону: +7 495 225-14-14.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.