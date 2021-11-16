Новые центры притяжения откроются у дома

В Москве подведены итоги проекта "Культура рядом", который проходил на онлайн-платформе "Город идей". Горожане поделились своим видением развития коммуникационных центров, которые в следующем году появятся в разных районах столицы.

По задумке авторов проекта, коммуникационные центры должны стать пространством, объединяющим несколько районных культурно-досуговых учреждений. В этих "очагах" культуры москвичи смогут взять нужные им книги, поработать в коворкинге, сходить на мастер-классы и творческие встречи, посетить концерты или просто пообщаться с друзьями за чашкой кофе. И для этого совсем не обязательно ехать в центр города, теряя время на дорогу.

Единый стандарт для этих площадок обещают разработать до конца текущего года. Поучаствовать в судьбе коммуникационных центров могли все желающие, присоединившись к общегородскому мозговому штурму. Их спросили, какими они видят новые общественные пространства, какие сервисы и услуги там должны быть. В итоге организаторы получили 774 идеи. Профессионалы отрасли - эксперты из учреждений культуры и депкульта - отобрали наиболее жизнеспособные и выставили их на голосование. Реализовать обещают более 30 предложений горожан. Например, есть идея разместить в коммуникационных центрах кофейни. Подумать над проектом оформления кофеен предложат студентам-дизайнерам вузов и колледжей. В центрах также установят компьютеры. А пользователям сервисов mos.ru будут начислять бонусные баллы за участие в районных культурных мероприятиях.

За семь лет к онлайн-платформе "Город идей" подключились более 270 тысяч горожан.