Петр Бирюков: 17 прудов реконструируют в Москве в 2022 году

Благоустраивать будут 17 прудов в разных округах столицы. Подробности рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд, - отметил Петр Бирюков. - Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории".

Заместитель мэра напомнил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды - они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов. В случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте. Список, подлежащих благоустройству прудов, формируется с учетом мнения горожан.