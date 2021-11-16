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16.11.2021 12:18

Пятая часть малого бизнеса в России не смогла возобновить работу

Текст: Владимир Моженков (основатель компании Mozhenkov Progress Consulting)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 259(8610)
В 2020 году более 20 процентов представителей малого и среднего бизнеса в России не смогли возобновить работу, несмотря на снятие связанных с коронавирусом ограничений. Еще около 40 процентов из тех, кто продержался в пандемию, решили больше не заниматься предпринимательством. В 2021 году активнее всего наращивает обороты сфера услуг. После долгого запрета на проведение массовых мероприятий, посещение торговых центров и развлекательных учреждений россияне наверстывали упущенное время.

Так, рост трафика в салоны красоты, ремонтные мастерские, химчистки в первом квартале текущего года составил более 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в развлекательных центрах и фитнес-клубах - около 47 процентов. Однако положительная динамика в этом сегменте бизнес-сферы объясняется отложенным спросом и большой востребованностью в услугах бьюти-индустрии, досуговых организаций.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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Гораздо труднее справляться с ситуацией непродуктовому ретейлу, сегменту бытовой техники, ресторанному и отельному бизнесу. Рост цен практически на все товары и материалы, необходимые для этих отраслей, снижение реальных доходов россиян, а также высокая налоговая нагрузка - основные причины медленного восстановления представителей этих сфер бизнес-среды.

Одновременно с этим перечисленные трудности являются и стимулом корректировки устоявшихся бизнес-процессов, апгрейда деятельности в новых условиях. Например, за время кризиса пятая часть предпринимателей кардинально изменила алгоритмы взаимодействия с клиентами и сотрудниками: 46 процентов из них перешли в онлайн, восемь процентов начали продавать товары на маркетплейсах. Более четверти представителей бизнеса сократили штат, девять процентов, наоборот, открыли дополнительные точки продаж. Эффективность этих мероприятий для каждого конкретного бизнеса нужно оценивать точечно, однако есть универсальные способы остаться на плаву даже в самый сильный шторм.

Говоря на языке автомобилистов, в кризис надо обгонять

Говоря на языке автомобилистов, в кризис надо обгонять. Стоит начать с аудита и анализа текущего состояния бизнеса, привести в порядок финансы и их учет. Проще говоря, четко знать, сколько платить, кому и зачем, а также откуда брать на это деньги. Следующий шаг - организовать эффективный способ (или несколько) регулярной коммуникации с клиентами, удобный прежде всего для них. Это позволит сохранить лояльность постоянных клиентов, которые даже в кризис покупают у надежных и проверенных поставщиков. Далее - обратить внимание на внутренние бизнес-процессы и перестроить их под новые реалии при помощи тех инструментов, которые будут эффективны именно для вашего бизнеса: сокращения штата или, наоборот, его укрепления за счет привлечения топовых менеджеров, перехода в онлайн-формат или на удаленную работу, закрытия филиалов или расширения присутствия в регионах.

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И наконец, заключительный этап - анализ себя, то есть руководителя или собственника компании, и личного отношения к кризису. Позиция лидера играет ключевую роль в трансформации бизнеса, поэтому работы в трудные времена не избежать. Своим примером, контролем ситуации и спокойствием руководитель должен вдохновлять команду на новые профессиональные достижения.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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