Подрядчики сорвали озеленение Воронежа

Крупномерные саженцы ценных пород должны были появиться на улицах города в течение года, но план пока не выполнен и наполовину. В конце минувшей недели мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что подрядчики уклоняются от своих обязанностей, и поручил выделить на экстренное озеленение дополнительные средства.

В этом году на посадку деревьев из городской казны выделили около 10 миллионов рублей. Планировалось приобрести почти 700 крупномерных саженцев: лип, кленов, рябин, берез и катальп. Мэрия провела аукционы, которые вызвали большой интерес у бизнеса. На одни торги было подано целых 14 заявок. В итоге победили три фирмы, и две из них, похоже, переоценили свои силы, отметил Кстенин:

- Эти субъекты выходят на торги, падают в цене ниже себестоимости и потом неделями "бегают" от заказчиков. Они не просто рушат планы экологов и лишают нормальных поставщиков возможности выполнить свою работу. Они не дают муниципалитету сделать нужное горожанам дело - высадить много хороших крупных деревьев. Недобросовестные подрядчики и поставщики - большая беда для любого муниципалитета, Воронеж не исключение. Заказчики от них практически не защищены. В 2021 году мы много где столкнулись с этой проблемой, в том числе, к моему глубокому сожалению, в экологии.

Фирму, не исполнившую контракт на 120 саженцев, надеются внести в черный список ФАС. Та же участь грозит и московской компании, которая обязалась посадить 285 крупномеров.

В итоге победили три фирмы, и две из них, похоже, переоценили свои силы

- Хуже всего в этой ситуации то, что заказчики сильно ограничены действующим законодательством и не могут быстро высвободить бюджетные средства для проведения новых торгов. Это нельзя сделать, пока не будут завершены все процессы по расторжению контрактов и внесению недобросовестных коммерсантов в соответствующий реестр. А ведь посадка деревьев - сезонные работы, - подчеркнул глава Воронежа. - Тем не менее не все наши планы были нарушены - в парках, скверах и на улицах высажено 292 дерева. В ближайшие дни объявим дополнительную закупку на 270 деревьев и 1200 кустарников.

В администрации города заверили, что не откажутся от посадки крупномеров с закрытой корневой системой. А чтобы уменьшить риски неисполнения контрактов в 2022 году, закупки будут проводить в формате открытых конкурсов, а не аукционов.

Между тем

В центре Воронежа появилась зона отдыха с читальнями и арт-объектами, напоминающими о судьбе известного местного поэта Ивана Никитина. В реконструкцию сквера вложили 18,5 миллиона рублей. Проект благоустройства разработали в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области. Поскольку Иван Саввич родился в семье владельца свечного завода и учился в духовной школе, на территории расположили светящиеся сферы и цитаты из "Дневника семинариста". Никитин открыл в центре Воронежа книжный магазин с читальней. Отсылкой к этому стали круглые беседки, сделанные как будто из страниц. В Никитинском сквере обошлись без разноцветного пластика и металла, использовав дерево и нестандартные игровые конструкции - с башнями, канатами, подвесным мостиком, качелями-гамаками, батутом и другим оборудованием. Вокруг высадили клены, спиреи, котовник и можжевельник.