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16.11.2021 10:15
Рубрика: Экономика

Работы по созданию в Москве уникального "Парка Яуза" выполнены на 50%

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по созданию "Парка Яуза", который станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Создание "Парка Яуза" - самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров, - отметил Петр Бирюков. - На сегодняшний день работы выполнены на 50%, проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков".

Фото: sobyanin.ru
Северный участок "Парка Яузы" благоустроят в 2022 году

Заммэра подчеркнул, что новый современный парк создается на месте запущенных территорий. Благодаря проводимому благоустройству, у москвичей появится возможность отдыхать возле реки.

"На первом этапе, в 2016 году, привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, год спустя обновили скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, обновили "Парк спорта Яуза" и сделали "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново, - рассказал Петр Бирюков. - В 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы, в этом году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки".

В планах на ближайшие годы - благоустройство участков вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусоргского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.

"В итоге будет сформирован самый протяженный экологический парк в Европе - более 16 км, территория будущего "Парка Яуза" пройдет по всему северо-востоку Москвы, - подчеркнул заместитель Мэра. - Это будет огромная рекреационная экологическая зона, которая позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы".

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