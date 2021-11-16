Работы по созданию в Москве уникального "Парка Яуза" выполнены на 50%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по созданию "Парка Яуза", который станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Создание "Парка Яуза" - самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров, - отметил Петр Бирюков. - На сегодняшний день работы выполнены на 50%, проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков".

Заммэра подчеркнул, что новый современный парк создается на месте запущенных территорий. Благодаря проводимому благоустройству, у москвичей появится возможность отдыхать возле реки.

"На первом этапе, в 2016 году, привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, год спустя обновили скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, обновили "Парк спорта Яуза" и сделали "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново, - рассказал Петр Бирюков. - В 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы, в этом году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки".

В планах на ближайшие годы - благоустройство участков вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусоргского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.

"В итоге будет сформирован самый протяженный экологический парк в Европе - более 16 км, территория будущего "Парка Яуза" пройдет по всему северо-востоку Москвы, - подчеркнул заместитель Мэра. - Это будет огромная рекреационная экологическая зона, которая позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы".