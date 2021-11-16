Собянин одобрил пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам

Решение о проведении эксперимента по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств по электронным рецептам принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы. Постановление на это счет подписал мэр Сергей Собянин.

В сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что пилотный проект планируется реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года. Принять участие в нем смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан, назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН), в день обращения. Власти надеются, что это расширит возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств. В частности, благодаря новому проекту впервые появится возможность получения препарата конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

Получить препарат в аптеках можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде.

Расчеты с аптечными организациями - участниками пилотного проекта будут осуществляться ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.

Отмечу, что каждый год для льготного лекарственного обеспечения жителей Москвы закупается порядка 24 миллиона упаковок лекарственных препаратов, которые применяются для лечения нескольких заболеваний.