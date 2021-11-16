Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил два проекта создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. В постановлении, подписанном на этот счет, говорится, что в их рамках инвесторы взяли обязательства создать свыше 2,2 тысячи рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 76,7 тыс. кв. м. В частности, 1,7 тысячи рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Лидер строительной отрасли", построив административно-деловой центр (офисы, объекты торговли и общественного питания) на ул. Шеногина в Хорошево-Мнёвниках на северо-западе Москвы, и 600 рабочих мест будет создано в новом промышленном технопарке на Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе.

В пресс-службе напомнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК утверждена правительством Москвы в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других. Всего в настоящее время уже одобрены проекты, в которые будет вложено свыше 60 млрд рублей, что позволит создать свыше 20 тысяч рабочих мест.