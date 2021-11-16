В Черноземье замотивируют жителей для раздельного сбора отходов

Мусорная реформа в регионах Черноземья постепенно выходит на этап раздельного сбора отходов. Колоссальное финансирование выделено на закупку специальных контейнеров для стекла, бумаги, а главное - разнообразного пластика, который уже стал не только значительной частью общего объема отходов, но и необходимым сырьем для перерабатывающих заводов. Именно на сбор пластика и ориентирована большая часть только формирующейся системы.

Меньше сора из избы?

Экологические тренды в Черноземье разнятся от региона к региону, и это наглядно показало исследование аналитической службы Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За его основу здесь взяли данные Росстата о накоплении городского мусора.

Согласно исследованию, в минувшем году объемы отходов в Центральной России из регионов Черноземья сократили Белгородская, Курская и Липецкая области. Степень этого сокращения разная. Так, белгородцы стали производить почти на четверть меньше отходов, чем в 2019 году, куряне - на 11,4 процента, липчане - почти на девять процентов. Практически не изменились коммунальные привычки тамбовчан: они сократили объем мусора лишь на 0,4 процента.

И, несмотря на то что в целом люди произвели минимальный объем мусора за последние пять лет, в некоторых регионах эти показатели даже выросли. Так, в Орловской области статистика зафиксировала трехпроцентный рост объема ТКО, в Воронежской - почти 46-процентное увеличение.

Аналитики связывают рост отходов с разными предпосылками для этого. Первая - производство потенциального мусора уже на этапе выпуска различных товаров. Львиную долю коммунальных отходов сегодня занимает разнообразная тара и упаковка, в большинстве своем это полиэтилен и широкий спектр видов пластика. Второй момент - фасовка. Осознанное потребление заставляет жителей как городов, так и сел приобретать продукты небольшими объемами. Однако этот же тренд приводит к неосознанному засорению.

Изменить тенденцию на уровне производства пока еще только предстоит. Поэтому в регионах придумывают разные стимулы для экологических бытовых привычек: бизнес зарабатывает на этом благодаря позитивному пиару - рядовые жители ищут способы сэкономить на оплате ТКО.

За деньгами - в бутылку

Пожалуй, пока самый яркий пример последнего тренда - белгородская история с фандоматами. Здесь уже несколько лет работают вендинговые аппараты, которые принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Специальное устройство распознает материал, который пригодится переработчикам отходов, по штрих-коду, забирая нужные отходы и отказываясь принимать ненужные.

Объемы отходов из регионов Черноземья сократили Белгородская, Курская и Липецкая области

И если эти аппараты, которые белгородцы уже прозвали первым поколением, в качестве материального стимула предлагали скидки на различные услуги и бытовую химию, которая продается в тару покупателя, то только установленные фандоматы работают немного иначе.

Установленные в рамках проекта Российского экологического оператора и ПАО "Сбербанк" в Белгороде и пригороде эти вендинговые аппараты также принимают пластик и алюминий в качестве вторсырья для переработки. Однако каждая бутылка может иметь собственную цену в виде бонусов. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться на сайте bonus.ecoplatform.ru, а после отслеживать статистику. Пока учет каждой банки или бутылки позволяет получать скидку в двух магазинах: "ВкусВилл", где бонусы зачисляются на карту, и "SYNERGETIC". Одна бутылка приносит сознательному белгородцу 10 бонусов. На карте "ВкусВилла" 10 бонусов от фандомата прибавляют один балл, в магазине "SYNERGETIC" - каждая тысяча бонусов дает скидку в 100 рублей.

Получается, что сданные пластиковые бутылки в значительном объеме позволят экономить как на продуктах, так и на бытовой химии. При этом спектр партнеров экологической инициативы будет постоянно расширяться.

- Расширяя охват населения раздельным сбором отходов, в том числе за счет развития сети вендинговых аппаратов по приему пластиковой и алюминиевой тары, мы увеличиваем процент полезных вторичных ресурсов и снижаем объем отходов, которые пойдут на захоронение, - говорит о целях акции исполняющий обязанности генерального директора ООО "Центр Экологической Безопасности" Белгородской области Даниил Медведев. - Пока открытые в Белгороде фандоматы работают в тестовом режиме, но в них уже можно сдавать тару и накапливать бонусы, тем самым экономя свой бюджет и делая полезное дело.

В будущем в регоператоре намерены за сданные бутылки делать скидки на оплату услуги "Обращение с ТКО". В этом случае предполагается, что десяток экобонусов, полученных за одну бутылку, позволит сэкономить 50 копеек. При нынешнем тарифе в 96,06 рубля за человека для полной оплаты мусора нужно собрать и сдать 192 бутылки.

За первые две недели белгородцы сдали 6,5 тысячи единиц различной тары в фандоматы. И если перевести это количество в сумму скидок, получится не так уж и много, но это, как отмечают в регоператоре, только начало.

Контейнером в культуру

Параллельно в регионах идет централизованная закупка контейнеров для раздельного сбора мусора. В Орловской области, к примеру, на эти цели направят свыше 12,5 миллиона рублей. Этих денег хватит на порядка 900 контейнеров, поставить которые планируют не только в Орле и Орловском районе, но и в Ливнах, Мценске и Корсаковском районе.

В региональном операторе - компании "Зеленая роща" - отметили, что изначально все отходы здесь будут делить на два контейнера. В один попадут органические отходы - остатки пищи и все, что может перегнить, во второй - пластик, макулатура, стекло и все, что можно переработать.

К слову, такую же систему уже пытались внедрить в Белгороде. Но она не заработала так, как того ожидали: большинство жителей квартир не захотело делить мусор даже на два пакета. Ведь куда проще вынести в мусоропровод мешок и с пищевыми отходами, и с потенциальным вторсырьем.

Как пойдет эта программа в Орле, станет известно со временем. Возможно, испытав шок от мусорного коллапса, парализовавшего город нынешней весной, орловцы проявят сознательность.

Тем временем даже в тех городах, где проблема сортировки мусора стала одной из черт региональной бытовой культуры, система вовсю совершенствуется. В Липецке, к примеру, параллельно с модернизацией городских контейнерных площадок во дворах многоэтажек взялись за частный сектор. Пока в большинстве массивов индивидуального жилья люди выносят мусор в мешках, специальная машина собирает их в назначенное время. Однако теперь и там появятся контейнеры. Они будут индивидуальными для удобства каждого домовладельца и позволят экономить на вывозе отходов. Жители частного сектора в основном выбрасывают потенциальное вторсырье, копить которое удобнее в контейнере. Пока обновление затронет лишь две улицы, где в целом потребуется установить более 700 контейнеров. Если это понравится липчанам, а регоператору позволит сэкономить, специальные ящики установят по всему частному сектору.