В Химках работник автосервиса угнал машину клиента

У 31-летней жительницы подмосковных Химок угнали иномарку стоимостью более 950 тысяч рублей, однако затем вернули еще того, как она заметила пропажу. Подробности дела рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Потерпевшая сдала машину в автосервис для прохождения планового технического обслуживания. Через некоторое время в мобильном приложении ей начали приходить штрафы с камер видеофиксации нарушений дорожного движения за превышение скоростного режима, хотя сама она в это время машиной не пользовалась.

Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в дежурную часть отдела полиции 29-летнего работника сервиса, который, имея доступ к ключам от автомобиля клиентки, совершил неправомерную поездку по личным нуждам. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.