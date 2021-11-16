В Москве мужчина открыл стрельбу в переходе метро

На входе в столичное метро мужчина открыл стрельбу, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 ноября. В переходе, ведущем к станции "Библиотека имени Ленина" двое мужчин устроили потасовку. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего осмотрели врачи, после оказания первой помощи его отпустили домой. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По этому факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.