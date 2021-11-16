В Белом зале московской мэрии прошло торжественное собрание, посвященное 10-летию фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) в рамках Елисаветинских дней и XXIV Елизаветинско-Сергиевских чтений.

Нынешние чтения приурочены к 130-летию присоединения к православию великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой и 130-летию назначения ее супруга великого князя Сергея Александровича Романова московским генерал-губернатором.

Переход в православие гессенской принцессы был непростым. Он не был для нее обязательным. Отец не благословил. И только бабушка, английская королева Виктория, посчитала, что хорошо быть с мужем одной веры.

В Москву великокняжеская семья переехала в мае 1891 года. Здание на Тверской 13, построенное в 1782 году по проекту архитектора Матвея Казакова, до 1917 года служило резиденцией московских генерал-губернаторов, поэтому торжественное мероприятие началось с экскурсии по историческому зданию.

В зале букеты белых лилий - любимых цветов княгини. Перед микрофоном портрет великокняжеской четы и герб Москвы. Арт-группа "А-Росс" исполняет "Марш Преображенского полка", произведения Бортнянского, пронзительный вальс из "Метели" Свиридова.

Торжественное собрание началось с благодарственного молебна Спасителю с молитвенным обращением к святой преподобномученице Великой княгине Елисавете Федоровне и преподобному Сергию Радонежскому. Если будешь молиться за других, за тебя все небо будет молиться.

Газеты того времени писали: "Москва снова вступает в непосредственное общение с августейшим домом русских царей. Державная власть, собравшаяся вокруг Москвы всю Россию и возвышающая Москву с Кремлем до степени всенародной государственной святыни, всегда относилась к белокаменному граду с особым попечением..." На посту московского генерал-губернатора великий князь Сергей Александрович поднял Москву на новый исторический уровень, она обрела европейский музейный размах - началось строительство Московской городской думы, проведена реконструкция Большого театра, положено основание Музею изящных искусств (ныне ГМИИ им А.С.Пушкина), построено новое здание Московской консерватории, покровительствовал Строгановке, Московскому художественному театру и Московскому синодальному хору. При нем Третьяков передал свою коллекцию Москве.

4 февраля 1905 года великий князь был убит бомбой эсера Каляева у стен Кремля, где ЕСПО в 2017 году поставило памятный крест по эскизам Васнецова. Еще в 1892 году Сергей Александрович написал письмо-завещание, в котором просил похоронить его в мундире Преображенского полка с Георгиевским крестом, полученным за личную храбрость в Русско-Турецкой войне, а весь свой капитал завещал супруге Елисавете Федоровне. Великая княгиня после гибели мужа на весь свой капитал основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, покинув свет блистательный ради света великого. Она не ощущала себя больше немецкой принцессой, а стала русской великой княгиней благодаря большой любви к погибшему мужу, которая дала ей крылья, понимание России и силы жить без него в память о нем.

18 июля 1918 года, в день ангела супруга, названного в честь преподобного Сергия Радонежского, она взошла на свою голгофу, вкрапив в искупление Отечества свою кровь, - большевики ее и ее близких сбросили в шахту под Алапаевском. В октябре 2021 ЕСПО установило в Алапаевске на высоком берегу реки, неподалеку от проросшей березами шахты, крест в фундамент будущего храма в честь Александра Невского, ведь Елизавета Федоровна была дальней его родственницей.

Фонд ЕСПО за 10 лет проделал огромную работу по "нащупыванию под пепелищем фундамента нашего общества": по возвращению памяти о великокняжеской чете, созданию музеев, проведению выставок в России и за рубежом, по сохранению и популяризации 300-летней истории императорской России. Глава фонда ЕСПО Анна Громова - не только человек Возрождения, она пошла по стопам Елисаветы Федоровны, утверждая, что вера жива делами. В одном из писем после революции преподобномученица Елисавета Федоровна писала: "Святая Россия не может погибнуть. Но великой России больше нет." Фонд ЕСПО возрождает святыни великой России.

- Мы смотрим с оптимизмом в будущее, - сказала глава фонда ЕСПО Анна Громова. -10-летие фонда мы встречаем с единомышленниками, меценатами, представителями РПЦ, учеными, музейщиками. Мы празднуем юбилей, благодаря Сергею Семеновичу Собянину и прошу рассмотреть просьбу: сделать в этом здании музей генерал-губернаторов.

- Спасибо за инициативу превращения мэрии в музей, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, - думаю, что нам еще рано переходить на музейные полки.

Сергей Александрович был автором идеи создания галереи портретов генерал-губернаторов. По правде сказать, о многих мы мало что знаем. Правление Сергея Александровича на посту московского генерал-губернатора стало основой для развития города. При нем создана первая электростанция, первый электрический трамвай, первые пригородные поезда, которые сегодня перевозят половину московских пассажиров и многое другое.

- Идеи добра и благотворительности в дефиците во всем мире, - сказал Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. - Благодаря фонду ЕСПО наша страна смогла вспомнить о традициях благотворительности.

В декабре откроются музеи в подмосковных селах Ильинское-Усово усилиями ЕСПО, где будет создан масштабный музейный кластер. В историческом здании школы императрицы Марии Александровны будет создан Музей школы и детства, в здании Лазарета - Музей Российского общества Красного Креста и Августейших владельцев Императорского имения "Ильинское-Усово", в здании Родильного приюта - первый в России Музей материнства и младенчества. Музейный комплекс войдет в федеральный историко-культурный "Императорский маршрут", который разработан ЕСПО и охватывает 22 региона России. Приветствия в связи с юбилеем ЕСПО передали председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова, председатель отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, митрополит Иларион, дирижер Теодор Курентзис, балерина Илзе Лиепа и другие.