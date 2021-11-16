В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ

Столичная прокуратура начала проверку после обрушения административного здания на севере Москвы, сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным прокуратуры, обрушение произошло в трехэтажном здании на Хорошевском шоссе. Ранее сообщалось, что там строится торговый центр "На Беговой". В подвальном помещении рухнула часть стены. Она задела леса, на которых находились рабочие. Двое мужчин получили травмы, им потребовалась госпитализация.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники городских оперативных служб.