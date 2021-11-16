В России прошла образовательная акция "Урок цифры"

Зачем нужен искусственный интеллект и как на его основе создать помощника для любого человека? На эти вопросы попытались ответить белгородские школьники на "Уроке цифры", посвященном интеллектуальным технологиям. А в Оренбурге выясняли, не заменят ли роботы учителей.

Во всероссийской образовательной акции "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании" приняло участие несколько миллионов пользователей. Она проходила в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

В Белгородской области к проекту присоединились около 40 тысяч школьников. В регионе цифровое образование ввели в качестве дополнительной дисциплины с первого класса. Для этого закупили сотни планшетов и ноутбуков. А в распоряжении учеников школы "Луч" в Белгороде "говорящий" глобус и масса других цифровых учебных материалов. Здесь открыт IT-куб, где занимаются дети, которые хотят стать программистами.

Как отметили в школе, тема искусственного интеллекта оказалась интересна в рамках "Урока цифры" не только в прикладном плане. Дети, например, интересовались, может ли искусственный интеллект проверить контрольную. Оказалось, и это реально.

В Оренбурге в формате видеоконференции прошло открытое занятие с участием министра цифрового развития и связи региона Дениса Толпейкина и ведущего методолога "СберКласса", учителя "Новой школы" Дмитрия Нестеренко.

Ребята - школьники 10-11 классов - говорили с экспертами не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о перспективах его внедрения в школах области. "Ребята смогли задать вопросы спикерам - в том числе такие, на которые я, как учитель, не могу им ответить, - рассказала преподаватель информатики оренбургской гимназии N 1 Ольга Антипова. - В частности, не будут ли заменены педагоги в образовании на искусственный интеллект?" Спикеры успокоили - не будут. Задача роботов - облегчить людям, в том числе и учителям, бумажную работу.

Завершился урок онлайн-викториной. Десять победителей получили призы. А Денис Толпейкин призвал ребят активнее привлекать к изучению тем "Урока цифры" родителей: "Часто даже взрослые не представляют, как изменится наша жизнь в ближайшие годы".

Кстати, за три года дети, родители и учителя обратились к цифровым урокам, доступным на сайте проекта, почти 40 миллионов раз.