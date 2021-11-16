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16.11.2021 12:08

В Воронеже проверят законность повышения тарифов на ЖКУ

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 259(8610)
Увеличение платы за коммунальные услуги, согласованное гордумой Воронежа, раскритиковал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Канищев. Он обратился в прокуратуру, чтобы та проверила законность решения депутатов.

Напомним, в столице Черноземья сочли необходимым поднять планку подорожания ЖКУ, чтобы обеспечить модернизацию сетей. Поставщики воды и тепла реализуют инвестпрограммы за свой счет, привлекают кредитные средства, и платежей населения в текущем объеме недостаточно, чтобы покрыть все издержки. Поэтому гордума одобрила предложение мэрии о том, чтобы предельный индекс роста платы за коммуналку в июле 2022 года составил 9,1 процента. Согласно распоряжению правительства РФ, в среднем по региону этот индекс может составить 5,3 процента. С учетом допустимого отклонения - 7,3.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Повышение индекса означает, что с 1 июля жителям Воронежа придется ежемесячно платить за однокомнатные квартиры больше на 290-540 рублей (в зависимости от расположения), за двухкомнатные - на 500-900. Для владельцев трешек прибавка составит от 800 до 1,3 тысячи рублей.

В администрации города подчеркнули, что действительно нуждающиеся граждане смогут оформить компенсации. На частичное возмещение коммунальных расходов бюджет тратит более 300 миллионов рублей в год.

Однако сообщение об ожидаемом росте тарифов выше рекомендованного уровня вызвало бурю возмущения не только у малоимущих воронежцев. Предприниматель и депутат гордумы Андрей Суверин отметил экономические последствия: подорожание коммунальных услуг будет неминуемо разгонять общую инфляцию, которая и без того идет высокими темпами.

Омбудсмен Сергей Канищев, в свою очередь, обратил внимание на социальный аспект проблемы:

- В условиях пандемии решение о повышении тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение на 9,1 процента (что существенно выше заявленного роста инфляции) сложно оценить как положительное. По данным Росстата, по итогам 2020 года потребительские расходы семей снизились на 3,1 процента, при этом во втором квартале, во время самых строгих карантинных ограничений, падение расходов превысило 10 процентов. Согласно исследованию РИА Новости, проведенному в сентябре 2021 года, доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете семьи в Воронежской области составляет 11,1 процента от всех потребительских трат. Здесь Воронеж на 61-м месте из 85 субъектов, последнее - "самое дорогое" - место в рейтинге заняла Ярославская область с показателем 13,5 процента.

Канищев призвал чиновников и депутатов искать пути выхода из ситуации, которые не приведут к ухудшению положения воронежцев и росту социального напряжения, тщательно прорабатывать свои планы и выносить их на публичное обсуждение.

Тем временем

В Тамбове тарифы на ЖКУ с 1 июля 2022 года вырастут на 6,7 процента. Это ненамного превышает планку, заданную федеральными властями. Индекс роста платы для региона установлен в размере 4,5 процента, с учетом предельно допустимого отклонения - 6,5.

- У нас в области 251 муниципальное образование. По 246 предельный индекс будет утвержден в размере 6,5 процента, по пяти - это Тамбов, Сампурский, Сатинский, Сосновский и Ржаксинский сельсоветы - он составит от 6,7 до 10 процентов, - рассказала заместитель председателя управления по регулированию тарифов Тамбовской области Светлана Гармашева.

В столице региона рост платы, как и в Воронеже, обусловлен реализацией инвестиционных программ. Концессионер - ООО "РКС-Тамбов" - модернизирует сети водоснабжения и водоотведения. Для граждан стоимость кубометра холодной воды во втором полугодии 2022-го составит 30,87 рубля (с НДС). Отведение обойдется в 28,76 рубля. Прибавка составит 7,78 рубля на куб. Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тамбове будут самыми низкими по области. Для сравнения: в Котовске это 32,8 и 46,6 рубля, в Рассказове - 31 и 47, в Кирсанове - 31,6 и 30, в Мичуринске - 31 и 39,4, в Уварове - 36,5 и 54,4.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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