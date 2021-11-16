Владимирские поселения остались без дорог из-за строительства трассы

Строительство платной скоростной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань, которая частично проходит по территории Владимирской области, стало настоящей проблемой для населенных пунктов, оказавшихся в непосредственной близости от грандиозной стройки: тяжелые грузовики, доставляющие стройматериалы для новой федеральной трассы, часто ездят не по разрешенным, а по удобным для них маршрутам и в результате нещадно разбивают местные дороги. В начале ноября ситуация оказалась уже столь критичной, что глава администрации Петушинского района Александр Курбатов заявил о необходимости приостановить все строительные работы.

Многотонные нарушители

- М-12 обходит Покров с южной стороны. Через город строительная техника проезжает туда с автодороги М-7 по улице Герасимова, которая перетекает в улицу Франца Штольверка, и дальше уже двигается через Нагорное сельское поселение. Этот маршрут мы согласовали с тем условием, что по окончании работ наша дорога будет приведена в нормативное состояние, - рассказывает первый заместитель главы администрации Покрова Денис Рогов.

Однако, по словам чиновника, водители грузовиков в случае затруднений на маршруте, например пробок при выезде на М-7, начинают ездить по всем улицам города, на которые выезжать никто им не разрешал.

- И здесь мы действительно сталкиваемся с проблемой, - продолжает Денис Рогов. - У нас и аварийность повышается, и износ дорог, которые мы с таким трудом восстанавливаем на средства местного бюджета и с помощью субсидий от администрации области. Например, у нас есть с западной и восточной сторон города разворотные петли на М-7, но водители предпочитают попадать на улицу Герасимова через улицу Советскую, которая не согласована. В результате там уже неоднократно были продавлены канализационные люки, и водоканалу приходится их восстанавливать. Ведь только представьте: ездят большегрузные самосвалы вместимостью 20-30 кубометров, а иногда грузовики "Тонары" на 40 кубов. Один куб сыпучего инертного материала - это примерно 1,6 тонны. То есть 10 кубов - это 16 тонн, 20 кубов - 32 тонны, ну а если сорок кубов, то такая машина везет 64 тонны через городской колодец, который на такие нагрузки, конечно, не рассчитан.

Грунтовые дороги в граничащем с Покровом Нагорном сельском поселении страдают еще больше.

- Дороги нам просто убили, - не стесняется в оценках глава поселения Ольга Копылова. По ее словам, основная дорога, по которой сейчас возят песок и щебень (от поселка Лугового до переезда в деревне Старое Перепечино), разбита полностью.

- По ней сейчас едешь - как будто плывешь по грязи. Морозы ударят, и она превратится в каток. А по этой дороге ходят на работу, дети - в школу. Пешеходы вынуждены надевать резиновые сапоги выше колен и плащи, потому что проходящие машины обдают их этой слизью, грязью. Вот такое безобразие.

На грузовике - во двор

Ольга Копылова говорит, что кроме несанкционированного движения грузовиков большие проблемы доставляет и отсутствие какой-либо централизованной их парковки: после окончания рабочей смены водители едут на своих самосвалах к съемным квартирам или к своему постоянному жилью (на строительстве автобана занято немало местных работников) и бросают специфический транспорт возле домов.

- Прежде чем начать строительство, подрядчики должны были все как следует продумать. В том числе организовать стоянки для спецтранспорта. Вот закончили люди работу, технику оставили в определенном месте - за ними приехал автобус и отвез их к месту жительства. И так же обратно потом доставил на работу. Примерно так, наверное, должно быть. Мы понимаем, что очень много на строительстве задействовано местных водителей, в частности из Покрова и Петушинского района, но они паркуют свои грузовики у многоквартирных домов, чем создают для людей неудобства, жители жалуются, - объясняет Ольга Ивановна.

Что претензий к организаторам дорожного строительства, начавшегося на этом участке еще весной, у жителей Петушинского района накопилось много, легко понять, заглянув в соцсети.

"Начиная от Черкасова и кончая деревней Таратино всю дорогу убили, она вся проваливается, невыносимо стало ездить", - пишет в новостной группе "Петушки - любимый город" пользователь с ником Zhenya Nosov.

Тяжелые грузовики, доставляющие стройматериалы для автобана, часто ездят не по разрешенным, а по удобным для них маршрутам

"На крутом повороте в деревню Кибирево уже видны плиты. На промежутке дороги от Кибирево в сторону деревни Воспушка на обочинах одни ямы, КамАЗы дорогу не уступают. Дорога грязная, грузовики постоянно сигналят друг другу... Ночью просыпаешься, как будто взлетаешь вместе с домом, - а это всего-навсего проехал очередной грузовик..." - рассказывает там же Наталья Стукалова.

"По этой дороге ездят два школьных автобуса, рейсовый автобус. Возим детей в школу-садик. Действительно, поворачивать приходится на встречке практически вслепую. Грузовики лихо едут посреди дороги, нарушая разметку и скоростной режим. Обочина в некоторых местах аварийно опасная, грузовики на нее не съезжают, приходится нам. А что будет зимой? Одна полоса для грузовиков?" - переживает Natalia Tatarnikova.

"Ездить страшно, сама чуть с обочины не съехала, когда эти КамАЗы по середине дороги неслись! Они едут посреди дороги, нарушая все ПДД!" - подтверждает Ekaterina Mozalyova.

Пора договариваться

Обо всех претензиях подрядчики были не один раз уведомлены, однако никаких изменений в организации их работы не произошло.

"В ходе проверки выявлено, что подрядчики по строительству автомагистрали М-12 отнеслись к позиции района безответственно, - сообщила 3 ноября на своей официальной странице в соцсети администрация Петушинского района. - По-прежнему осуществляется проезд техники по несанкционированным маршрутам, а также хаотичная парковка на территории населенных пунктов. Так и не начаты работы по приведению дорог в нормативное состояние, не заключено соглашение о восстановлении дорог, не соблюдается культура проезда, а также присутствуют факты нарушения скоростного режима".

Как следствие - глава Петушинской райадминистрации Александр Курбатов "поставил задачу инициировать приостановку всех работ, пока не будут выполнены все обязательства". Администрация района подготовила обращения в прокуратуру, Минтранс РФ и врио губернатора региона о нарушениях подрядных и субподрядных организаций и несоблюдении ранее достигнутых договоренностей при строительстве трассы. Кроме того, в региональный департамент природопользования направлено обращение об отзыве лицензий на добычу песка в Петушинском районе.

Быстрее всех на ситуацию отреагировал новый глава региона Александр Авдеев, выехавший в район уже 6 ноября.

- Безусловно, при строительных работах нужно обеспечить безопасность людей, сохранить существующую инфраструктуру. Договорились о следующем: подрядчики обязуются поддерживать нормальное состояние дорог и оснастить грузовики трекерами для отслеживания движения, а местная администрация должна оперативно собрать комиссию по безопасности дорожного движения и определить места, где нужно установить дорожные знаки, запрещающие проезд грузовиков вне согласованных маршрутов, - подвел итог поездки врио губернатора.

Кроме того, было решено провести совещание с участием заказчика строительства, подрядчиков, ГИБДД, областных и районных властей, чтобы выработать порядок взаимодействия и устранения нарушений.

К слову, в администрации Покрова сообщили, что запрещающие дорожные знаки уже установили. Но если в Покрове и поселке Городищи люди заметили снижение потока машин, то в Нагорном и Петушинском поселениях ситуация не изменилась.

Справка "РГ"

Скоростная автодорога М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, часть международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай, во Владимирской области пройдет по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также в обход Владимира. Протяженность участка магистрали в границах региона составляет около 220 километров. По окончании строительства автобана жители Владимирской области смогут добираться до Москвы за полтора часа, до Нижнего Новгорода - за два часа. Заказчик строительства - госкомпания "Автодор".