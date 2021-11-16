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16.11.2021 22:32
Рубрика: Происшествия

Владимирского врио вице-губернатора заподозрили в коррупции

Текст: Элина Труханова (Владимир)
Российская газета - Столичный выпуск № 260(8611)
Уголовное дело возбуждено в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского - по сообщению следственного управления СК РФ по региону, чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей. При получении очередной части взятки он был задержан, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК Мария Серова.

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Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский стал в марте 2021 года. И согласно имеющимся сведениям, он пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его компании по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов.

По словам Марии Серовой, дело расследуется во взаимодействии с органами ФСБ России. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Как рассказал врио губернатора региона Александр Авдеев, кадровые решения после возбуждения этого дела, безусловно, последуют - Вишневский на время следствия будет отстранен от должности.

- Поставит точку суд, но кадровые решения последуют гораздо раньше. Документы из следственных органов поступят в нашу администрацию, после чего свое решение примет она, - заявил глава области.

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