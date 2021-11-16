Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки

СК по Владимирской области начал расследовать скандальное уголовное дело по статье о взятке в крупном размере против врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского.

Следователи уже объявили, что будут ходатайствовать в суде об аресте.

По мнению Следственного комитета, с августа по ноябрь 2021 года за покровительство врио заместителя губернатора Владимирской области получил незаконное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей. Чиновника задержали с поличным.

Он пообещал местному бизнесмену уберечь его возможных "негативных последствий для его компании по исполнению одного из госконтрактов в социальной сфере". Именно ее и курировал вице-губернатор.

Ходатайство об аресте высокопоставленного должностного лица уже отправлено в суд. А следователи вместе с оперативниками ФСБ проводят следственные действия.