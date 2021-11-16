Аэропорт Владивосток возобновил рейсы в Таиланд

Международный аэропорт Владивосток возобновляет рейсы в Таиланд. В зимнем расписании появятся сразу два маршрута - в столицу королевства Бангкок и главный курорт страны Пхукет.

Первый после полуторагодичного перерыва рейс на Пхукет отправился 15 ноября. Как сообщает пресс-служба авиапредприятия, рейсы на любимый дальневосточниками остров каждый понедельник будет выполнять авиакомпания S7 Airlines на воздушных судах Airbus A320 neo.

В Бангкок также будет летать авиакомпания S7 Airlines. Первый рейс запланирован на 20 декабря.

Зимнее расписание полетов действует с 31 октября 2021 по 26 марта 2022 года. На международных направлениях продолжит выполнять чартерные рейсы на популярные курорты Египта и ОАЭ - в Дубай и Шарм-Эль-Шейх авиакомпания Azur Air. Ожидается увеличение количества рейсов из Владивостока на южно-корейском направлении.

Справка

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-сентябре 2021 года его услугами воспользовались более 1 миллиона 362 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до четырех миллионов пассажиров".

Пресс-релиз подготовлен АО "Международный аэропорт Владивосток"