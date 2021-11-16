Глава Камчатки предложил сразу выдавать QR-код привитым "Спутником Лайт"

Сразу выдавать QR-код гражданам, которые вакцинировались однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", предложил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории ДФО, которое провел полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Дело в том, что в последние дни мне на эту тему поступало много жалоб и обращений. С 11 ноября срок действия QR-кода при вакцинации "Спутником Лайт" начинается только через 21 день после прививки", - объяснил глава Камчатки.

По мнению Солодова, такая ситуация неправомерна.

Кроме того, губернатор предложил создать врачебную комиссию, которая обеспечит права тех, кто переболел коронавирусом, но не внесен в официальную систему.

Оба предложения уже получили поддержку вице-премьера РФ. До конца недели вопросы должны рассмотреть Правительство РФ совместно с Минздравом России и озвучить официальную позицию.