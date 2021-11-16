Командующим Восточным военным округом стал генерал Александр Чайко

В Хабаровске статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков представил руководящему составу Восточного военного округа нового командующего - Героя России Александра Чайко.

Его предшественник на этом посту Геннадий Жидко - ныне замминистра - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил - вручил генерал-полковнику штандарт командующего округом.

Николай Панков охарактеризовал Александра Чайко как опытного руководителя, который прошел путь от командира разведвзвода до заместителя начальника Генштаба. Он служил в Московском, Западном и Центральном военных округах. Два года исполнял обязанности начштаба округа, заменял командующего во время его отсутствия.

Известно также, что некоторое время Чайко возглавлял группировку российских войск в Сирии.