На дорогах страны появились первые пункты обогрева

МЧС России сообщило, что спасателями развернут первый в этом году пункт обогрева для водителей и пассажиров автомобильного транспорта. Он появился на трассе между Магаданским и Арманским перевалами. Такие меры обусловлены мощным циклоном, который накрыл Магаданскую область.

"МЧС проводит круглосуточный мониторинг опасных участков автодорог из-за непогоды в ряде регионов. В Магаданской области спасатели продолжают ликвидировать последствия циклона, который принес потепление и осадки в виде дождя и снега. На дорогах региона дежурят сотрудники на высокопроходимой технике", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Там напомнили, что в пункте любой автомобилист бесплатно, может согреться и выпить чаю. Водителям и пассажирам предоставят еду и медикаменты, будет возможность подзарядить телефон. На месте может быть оказана и первая помощь, а при обморожениях спасатели вызовут медиков. Сейчас в Магаданской области в готовности находится аэромобильная группировка.

Между тем

В память о главе МЧС Евгении Зиничеве в Красноярском крае названо одно из новых месторождений газа. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

"По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по объему запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности", - сообщили в пресс-службе МЧС.