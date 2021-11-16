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16.11.2021 22:45
Рубрика: Происшествия

На дорогах страны появились первые пункты обогрева

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
МЧС России сообщило, что спасателями развернут первый в этом году пункт обогрева для водителей и пассажиров автомобильного транспорта. Он появился на трассе между Магаданским и Арманским перевалами. Такие меры обусловлены мощным циклоном, который накрыл Магаданскую область.

"МЧС проводит круглосуточный мониторинг опасных участков автодорог из-за непогоды в ряде регионов. В Магаданской области спасатели продолжают ликвидировать последствия циклона, который принес потепление и осадки в виде дождя и снега. На дорогах региона дежурят сотрудники на высокопроходимой технике", - сообщили в пресс-службе МЧС.

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Там напомнили, что в пункте любой автомобилист бесплатно, может согреться и выпить чаю. Водителям и пассажирам предоставят еду и медикаменты, будет возможность подзарядить телефон. На месте может быть оказана и первая помощь, а при обморожениях спасатели вызовут медиков. Сейчас в Магаданской области в готовности находится аэромобильная группировка.

Между тем

В память о главе МЧС Евгении Зиничеве в Красноярском крае названо одно из новых месторождений газа. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

"По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по объему запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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