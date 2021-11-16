На Камчатке столкнулись грузовик и бензовоз, погибли два человека

На 33-м километре федеральной трассы Морпорт - Аэропорт, соединяющей города Петропавловск-Камчатский и Елизово в понедельник днем бензовоз, перевозивший около 11 тонн мазута, врезался в стоящий на обочине грузовик стоительной фирмы, а после съехал в кювет, где перевернулся. Водитель погиб на м

есте.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, в результате аварии пострадали две рабочих, занимавшихся установкой дорожного ограждения. Один из них позже скончался. Второй сейчас находится в травматологическом отделении Елизовской районной больницы. Его состояние медики оценивают, как тяжелое.

В результате ДТП произошла утечка мазута. Последствия ЧП устранили сотрудники пожарной части №8 и дежурная смена отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

По факту случившегося ведут проверки сотрудники УМВД и краевой прокуратуры.