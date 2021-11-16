На Камчатке вынесли приговор виновнику столкновения двух автобусов

На Камчатке суд вынес приговор 54-летнему водителю автобуса, признав его виновным в ДТП со смертельным исходом, сообщает прокуратура края.

Дорожная авария произошла в марте на 53 километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Обвиняемый, управляя автобусом №201, в котором было восемь пассажиров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом №218, ехавшим в столицу региона из Усть-Камчатска. В нем было 25 человек. В ДТП погибли 45-летний пассажир автобуса, которым управлял обвиняемый, и 50 летний водитель встречного автобуса.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Ближайшие три года ему предстоит провести в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами на два с половиной года.