Нацпроект помог ускорить строительство домов и дорог в регионах

На Сахалине начнут строить дома за три-четыре месяца, а в Казани появится новый тип многоэтажек - с квартирами свободной планировки. Нашли возможность ускорить ремонт трассы Москва - Волгоград и в Тамбове. Все эти предприятия - участники нацпроекта "Производительность труда". Как и другие компании (их более полусотни), которые в 2020 году подняли производительность труда в среднем на 19 процентов.

Улучшить самый дорогостоящий процесс - бетонирование - удалось сахалинским застройщикам. У фирмы "ЛИГО-дизайн трейдинг" на него приходится 30 процентов выручки. Выработка на пилотном потоке выросла в 2,7 раза. "Для начала отладили процессы на строительстве четырехэтажного жилого дома. Мы должны были закончить его в августе 2022 года, а сможем сдать уже в этом декабре", - рассказала руководитель проектного бюро кампании Наталья Нештак. Вместе с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) выяснили, где теряли время. Теперь бетонирование занимает не 50, а 20 дней.

"Запустили домостроительный комбинат, - сообщила Наталья. - Это позволит возводить на Сахалине панельные дома. На каждый при соблюдении всех ГОСТов и норм потребуется всего три-четыре месяца".

"Казанский домостроительный комбинат" в Татарстане участвует в нацпроекте с 2019 года. Первым результатом стало ускорение выпуска стеновых панелей. А теперь комбинат получил льготный кредит на модернизацию производства железобетонных изделий (ЖБИ). Предприятие сможет нарастить выпуск ЖБИ на треть.

Производительность труда вырастет на 30 процентов. "С нашей новой продукцией можно строить новые типы домов любой этажности со свободными планировками и обновленными архитектурными решениями", - сообщил директор комбината Андрей Некрасов.

Один работает, двое сидят за рулем, третий стоит с флажком. И это только один пример потерь рабочего времени, обнаруженный тамбовскими дорожниками

Среди участников нацпроекта - и кампания "ТамбовСтройМеханизация". Более 70 процентов выручки ей приносит ремонт и содержание дорог. Вместе с экспертами ФЦК тамбовчане проанализировали, как идет эта работа на 350-километровом участке трассы Москва - Волгоград. И сократили время обслуживания с 40 до 28 часов. Оказалось, рабочие часто простаивали: все вместе ездили заправлять машину, ждали прогрева эмульсии, которой заделывают мелкие повреждения на асфальте. "Один человек работает, двое сидят за рулем, третий стоит с флажком", "Во время разгрузки КамАЗа работают четверо, пятый стоит" - такие наблюдения заставили перестроить процессы и детально прописать обязанности каждого сотрудника. В итоге за полгода экономический эффект составил 500 тысяч рублей.

Цифра: 430 миллионов рублей дополнительно получил бюджет в виде налогов в 2020 году от предприятий, которые участвуют в нацпроекте "Производительность труда".

Впечатляющие результаты и у Красноярского "ПК ДСУ". Здесь сократили срок производства асфальтобетона в 15 раз. Теперь будут в год дополнительно выпускать до 90 тысяч тонн, зарабатывая 400 миллионов.