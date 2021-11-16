В Биробиджане прошел фестиваль языка идиш

Фестиваль языка идиш "Эс редт Биробиджан!" ("Говорит Биробиджан!") прошел в областной филармонии. Он был подготовлен при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках госпрограммы РФ "Реализация государственной национальной политики", сообщили в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

В фойе организовали мастер-классы, выставки, интерактивные площадки и фотозоны. На сцене филармонии перед гостями выступили творческие коллективы региона - театр танца "Сюрприз", ансамбль еврейской песни "Иланот", дуэт вокального ансамбля "Агада", ансамбль танца "Мазлтов", народный ансамбль скрипачей, ансамбль танца "Алиса", вокалисты Нина Гуменник, Любовь Лейкина и другие местные артисты. Многих участников фестиваля, в том числе директора театра кукол "Кудесник" Светлану Васильеву, заведующего лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения ИКАРП ДВО РАН Валерия Гуревича, сотрудников газеты "Биробиджанер штерн" Елену Сарашевскую и Владислава Цапа, дизайнера Викторию Демихову и председателя еврейской религиозной общины "Фрейд" Олега Слободчука, наградили памятными дипломами.

Важность сохранения национального языка подчеркнула начальник департамента культуры правительства ЕАО Марина Ушакова.

"Область располагает богатейшим собранием материалов на идиш: в фондах областного радиотелевидения хранятся записи спектаклей еврейского театра ГОСЕТ, Московского государственного еврейского ансамбля, произведения Шолом-Алейхема в исполнении известных мастеров еврейской сцены, литературные передачи на идиш, концерты еврейской песни и музыки и многие другие ценные для истории области материалы. В богатейших фондах областных библиотек хранятся редкие и ценные печатные издания на идиш", - рассказала она.

Стоит отметить, что мероприятие прошло с соблюдением всех "противоковидных" требований. Вход осуществлялся по QR-кодам, действовали масочный режим и "шахматная" рассадка в зале.