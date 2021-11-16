В Биробиджане прошел фестиваль языка идиш

Новости

В РФ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации 08:00
На Урале женщина и двое детей погибли при взрыве газа в частном доме 07:54
Восточный военный округ получил нового командующего 07:43
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 06:58
На 25,9 млн рублей оштрафовали подрядчика по нацпроекту в Забайкалье 06:28
В России беспилотный вертолет произвел пуск ракет в полете 06:00
Председатель КНР на встрече с Байденом назвал его давним другом 05:53
В Якутии возбудили дело о незаконной охоте на северного оленя 05:11
Си Цзиньпин: КНР и США должны мирно сосуществовать и уважать друг друга 05:05
В Приморье ввели вход по QR-кодам для колоний и СИЗО 05:02
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 54 субъектах 04:37
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 04:15
Специалист рассказал о влиянии низких температур на смартфон 04:02
Врач предостерег от самостоятельного приема антибиотиков при COVID-19 03:30
В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней 02:37
Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС 02:05
В США пятеро подростков пострадали в результате стрельбы возле школы 01:56
Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов 01:35
Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР 01:14
Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником 15.11.2021
Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 15.11.2021
Сенаторы предложили маркировать метанол цветом и запахом 15.11.2021
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 15.11.2021
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 15.11.2021
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 15.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 06:58
Рубрика: Культура

В Биробиджане прошел фестиваль языка идиш

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

Фестиваль языка идиш "Эс редт Биробиджан!" ("Говорит Биробиджан!") прошел в областной филармонии. Он был подготовлен при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках госпрограммы РФ "Реализация государственной национальной политики", сообщили в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

В фойе организовали мастер-классы, выставки, интерактивные площадки и фотозоны. На сцене филармонии перед гостями выступили творческие коллективы региона - театр танца "Сюрприз", ансамбль еврейской песни "Иланот", дуэт вокального ансамбля "Агада", ансамбль танца "Мазлтов", народный ансамбль скрипачей, ансамбль танца "Алиса", вокалисты Нина Гуменник, Любовь Лейкина и другие местные артисты. Многих участников фестиваля, в том числе директора театра кукол "Кудесник" Светлану Васильеву, заведующего лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения ИКАРП ДВО РАН Валерия Гуревича, сотрудников газеты "Биробиджанер штерн" Елену Сарашевскую и Владислава Цапа, дизайнера Викторию Демихову и председателя еврейской религиозной общины "Фрейд" Олега Слободчука, наградили памятными дипломами.

Фото: iStock
В Югре стартовал Международный фестиваль креативных индустрий

Важность сохранения национального языка подчеркнула начальник департамента культуры правительства ЕАО Марина Ушакова.

"Область располагает богатейшим собранием материалов на идиш: в фондах областного радиотелевидения хранятся записи спектаклей еврейского театра ГОСЕТ, Московского государственного еврейского ансамбля, произведения Шолом-Алейхема в исполнении известных мастеров еврейской сцены, литературные передачи на идиш, концерты еврейской песни и музыки и многие другие ценные для истории области материалы. В богатейших фондах областных библиотек хранятся редкие и ценные печатные издания на идиш", - рассказала она.

Стоит отметить, что мероприятие прошло с соблюдением всех "противоковидных" требований. Вход осуществлялся по QR-кодам, действовали масочный режим и "шахматная" рассадка в зале.

В регионах Культура Театр Танец Культура Музыка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР
Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку