В Якутии возбудили дело о незаконной охоте на северного оленя

Уголовное дело о незаконной охоте с применением механических средств (часть 2 статьи 258 УК РФ) возбудили в Нюрбинском районе Якутии. Поводом стало обнаружение на территории республиканского резервата "Сюгджэр" 12 туш дикого северного оленя.

Их нашли в ходе рейда, который проводили на особо охраняемых природных территориях Нюрбинский комитет государственного экологического надзора совместно с Дирекцией биологических ресурсов.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного дела следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий", - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК.

В прокуратуре региона отметили, что взяли ход расследования на контроль.