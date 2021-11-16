В Приморье ввели вход по QR-кодам для колоний и СИЗО

В связи с возможностью распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Приморском крае введено требование к посетителям предъявлять документы о вакцинации. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН России по региону.

Вводя требование, ведомство ссылается на то, что санитарным врачом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России вынесено постановление от 2.11.2021 №380 "О введении режимно-ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на недопущение новой коронавирусной инфекции".

Посетители пенитенциарных учреждений могут предъявить QR-код или сертификат о прививке, справку о перенесенном COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа или медотвод от вакцинации.

В Приморье с 30 октября QR-коды обязательны для доступа в магазины промышленных товаров, кинотеатры, спортзалы, парикмахерские, сауны и спа-салоны.