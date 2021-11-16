Восточный военный округ получил нового командующего

Герой России генерал-полковник Александр Чайко, который ранее командовал группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии, назначен командующим войсками Восточного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Сегодня статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа.

По словам Панкова, Александр Чайко - опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. С апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.

Чайко служил в Московском, Западном и Центральном военных округах, прошел все этапы - от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Новый командующий ВВО родился в 1971 году в Московской области. В 2014 году командовал общевойсковой армией Западного военного округа, в 2017 был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С апреля по июль 2019 года - заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С июля 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ. С сентября 2019 года по июнь 2021 года - командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике.