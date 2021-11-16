За сутки в России подтверждено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 3131
- 2 Москва 2606
- 3 Московская область 2043
- 4 Самарская область 1793
- 5 Республика Крым 859
- 6 Нижегородская область 774
- 7 Воронежская область 749
- 8 Свердловская область 726
- 9 Красноярский край 717
- 10 Пермский край 695
- 11 Республика Башкортостан 680
- 12 Ростовская область 646
- 13 Саратовская область 640
- 14 Краснодарский край 636
- 15 Челябинская область 590
- 16 Омская область 589
- 17 Смоленская область 582
- 18 Иркутская область 576
- 19 Хабаровский край 525
- 20 Алтайский край 525
- 21 Ставропольский край 511
- 22 Ульяновская область 510
- 23 Брянская область 490
- 24 Волгоградская область 468
- 25 Архангельская область 447
- 26 Ленинградская область 413
- 27 Приморский край 410
- 28 Новосибирская область 409
- 29 Вологодская область 399
- 30 Пензенская область 397
- 31 Тверская область 396
- 32 Липецкая область 395
- 33 Оренбургская область 392
- 34 Калининградская область 390
- 35 Удмуртская Республика 386
- 36 Республика Коми 375
- 37 Забайкальский край 370
- 38 Кемеровская область 367
- 39 Курская область 349
- 40 Севастополь 347
- 41 Белгородская область 346
- 42 Тюменская область 344
- 43 Орловская область 343
- 44 Республика Карелия 337
- 45 Новгородская область 325
- 46 Владимирская область 322
- 47 Псковская область 287
- 48 Республика Саха (Якутия) 283
- 49 Ярославская область 282
- 50 Мурманская область 271
- 51 Тульская область 269
- 52 Республика Татарстан 267
- 53 Кировская область 265
- 54 Томская область 264
- 55 Рязанская область 263
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 258
- 57 Астраханская область 256
- 58 Республика Бурятия 235
- 59 Ивановская область 229
- 60 Амурская область 226
- 61 Калужская область 219
- 62 Курганская область 212
- 63 Тамбовская область 210
- 64 Костромская область 202
- 65 Республика Хакасия 201
- 66 Республика Чувашия 175
- 67 Республика Дагестан 175
- 68 Республика Мордовия 165
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 133
- 71 Республика Марий Эл 126
- 72 Чеченская Республика 114
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 101
- 74 Сахалинская область 96
- 75 Республика Адыгея 90
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 77 Республика Ингушетия 85
- 78 Республика Тыва 67
- 79 Еврейская автономная область 47
- 80 Камчатский край 47
- 81 Республика Алтай 37
- 82 Республика Калмыкия 37
- 83 Магаданская область 33
- 84 Чукотский автономный округ 20
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 145 912 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,11%
- 2. Москва 0,14%
- 3.Республика Алтай 0,16%
За последние сутки подтверждено 1240 смертей
- Москва 97
- Санкт-Петербург 78
- Московская область 54
- Краснодарский край 53
- Ставропольский край 43
- Пермский край 40
- Нижегородская область 39
- Свердловская область 34
- Ростовская область 33
- Красноярский край 33
- Волгоградская область 32
- Челябинская область 30
- Алтайский край 29
- Самарская область 28
- Саратовская область 28
- Воронежская область 26
- Пензенская область 26
- Республика Башкортостан 25
- Республика Коми 22
- Рязанская область 20
- Удмуртская Республика 20
- Оренбургская область 19
- Иркутская область 19
- Вологодская область 18
- Ленинградская область 18
- Республика Крым 18
- Республика Чувашия 17
- Тульская область 16
- Брянская область 14
- Тюменская область 14
- Забайкальский край 14
- Ивановская область 13
- Новосибирская область 13
- Республика Саха (Якутия) 13
- Белгородская область 11
- Липецкая область 11
- Тверская область 11
- Республика Хакасия 11
- Омская область 11
- Тамбовская область 9
- Севастополь 9
- Орловская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Республика Бурятия 8
- Калужская область 7
- Костромская область 7
- Смоленская область 7
- Мурманская область 7
- Республика Дагестан 7
- Ульяновская область 7
- Хабаровский край 7
- Курская область 6
- Республика Карелия 6
- Калининградская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Татарстан 5
- Приморский край 5
- Владимирская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Адыгея 4
- Ненецкий автономный округ 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Кировская область 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Камчатский край 2
- Магаданская область 2
- Республика Калмыкия 1
За весь период по России умерло 257 837 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 161 человек
- Москва 7387
- Санкт-Петербург 3419
- Московская область 2553
- Самарская область 867
- Республика Крым 857
- Ульяновская область 720
- Красноярский край 715
- Республика Башкортостан 666
- Пермский край 657
- Удмуртская Республика 622
- Ростовская область 616
- Челябинская область 593
- Белгородская область 579
- Севастополь 541
- Саратовская область 522
- Алтайский край 519
- Омская область 501
- Свердловская область 492
- Тверская область 489
- Нижегородская область 489
- Липецкая область 473
- Ленинградская область 412
- Калининградская область 405
- Астраханская область 391
- Вологодская область 345
- Республика Хакасия 332
- Иркутская область 328
- Забайкальский край 322
- Республика Карелия 306
- Волгоградская область 304
- Кемеровская область 298
- Хабаровский край 297
- Оренбургская область 288
- Мурманская область 282
- Тульская область 263
- Архангельская область 262
- Брянская область 260
- Республика Бурятия 215
- Псковская область 213
- Республика Татарстан 206
- Ханты-Мансийский автономный округ 182
- Смоленская область 179
- Калужская область 169
- Республика Коми 164
- Тамбовская область 161
- Республика Дагестан 152
- Кировская область 149
- Воронежская область 141
- Тюменская область 137
- Костромская область 134
- Курская область 131
- Новосибирская область 128
- Орловская область 126
- Пензенская область 125
- Новгородская область 124
- Республика Мордовия 123
- Ивановская область 119
- Чеченская Республика 117
- Ставропольский край 117
- Республика Чувашия 102
- Кабардино-Балкарская Республика 101
- Краснодарский край 99
- Приморский край 94
- Рязанская область 92
- Сахалинская область 85
- Ямало-Ненецкий автономный округ 80
- Ярославская область 77
- Курганская область 76
- Владимирская область 71
- Республика Северная Осетия - Алания 66
- Республика Адыгея 61
- Республика Тыва 58
- Республика Ингушетия 55
- Карачаево-Черкесская Республика 53
- Республика Саха (Якутия) 47
- Республика Калмыкия 45
- Томская область 45
- Республика Марий Эл 44
- Еврейская автономная область 29
- Камчатский край 26
- Республика Алтай 22
- Чукотский автономный округ 21
- Магаданская область 16
- Ненецкий автономный округ 11
- Амурская область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 846 448.