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16.11.2021 12:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 3131
  • 2 Москва 2606
  • 3 Московская область 2043
  • 4 Самарская область 1793
  • 5 Республика Крым 859
  • 6 Нижегородская область 774
  • 7 Воронежская область 749
  • 8 Свердловская область 726
  • 9 Красноярский край 717
  • 10 Пермский край 695
  • 11 Республика Башкортостан 680
  • 12 Ростовская область 646
  • 13 Саратовская область 640
  • 14 Краснодарский край 636
  • 15 Челябинская область 590
  • 16 Омская область 589
  • 17 Смоленская область 582
  • 18 Иркутская область 576
  • 19 Хабаровский край 525
  • 20 Алтайский край 525
  • 21 Ставропольский край 511
  • 22 Ульяновская область 510
  • 23 Брянская область 490
  • 24 Волгоградская область 468
  • 25 Архангельская область 447
  • 26 Ленинградская область 413
  • 27 Приморский край 410
  • 28 Новосибирская область 409
  • 29 Вологодская область 399
  • 30 Пензенская область 397
  • 31 Тверская область 396
  • 32 Липецкая область 395
  • 33 Оренбургская область 392
  • 34 Калининградская область 390
  • 35 Удмуртская Республика 386
  • 36 Республика Коми 375
  • 37 Забайкальский край 370
  • 38 Кемеровская область 367
  • 39 Курская область 349
  • 40 Севастополь 347
  • 41 Белгородская область 346
  • 42 Тюменская область 344
  • 43 Орловская область 343
  • 44 Республика Карелия 337
  • 45 Новгородская область 325
  • 46 Владимирская область 322
  • 47 Псковская область 287
  • 48 Республика Саха (Якутия) 283
  • 49 Ярославская область 282
  • 50 Мурманская область 271
  • 51 Тульская область 269
  • 52 Республика Татарстан 267
  • 53 Кировская область 265
  • 54 Томская область 264
  • 55 Рязанская область 263
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 258
  • 57 Астраханская область 256
  • 58 Республика Бурятия 235
  • 59 Ивановская область 229
  • 60 Амурская область 226
  • 61 Калужская область 219
  • 62 Курганская область 212
  • 63 Тамбовская область 210
  • 64 Костромская область 202
  • 65 Республика Хакасия 201
  • 66 Республика Чувашия 175
  • 67 Республика Дагестан 175
  • 68 Республика Мордовия 165
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 133
  • 71 Республика Марий Эл 126
  • 72 Чеченская Республика 114
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 101
  • 74 Сахалинская область 96
  • 75 Республика Адыгея 90
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 77 Республика Ингушетия 85
  • 78 Республика Тыва 67
  • 79 Еврейская автономная область 47
  • 80 Камчатский край 47
  • 81 Республика Алтай 37
  • 82 Республика Калмыкия 37
  • 83 Магаданская область 33
  • 84 Чукотский автономный округ 20
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 145 912 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,11%
  • 2. Москва 0,14%
  • 3.Республика Алтай 0,16%
За последние сутки подтверждено 1240 смертей
  1. Москва 97
  2. Санкт-Петербург 78
  3. Московская область 54
  4. Краснодарский край 53
  5. Ставропольский край 43
  6. Пермский край 40
  7. Нижегородская область 39
  8. Свердловская область 34
  9. Ростовская область 33
  10. Красноярский край 33
  11. Волгоградская область 32
  12. Челябинская область 30
  13. Алтайский край 29
  14. Самарская область 28
  15. Саратовская область 28
  16. Воронежская область 26
  17. Пензенская область 26
  18. Республика Башкортостан 25
  19. Республика Коми 22
  20. Рязанская область 20
  21. Удмуртская Республика 20
  22. Оренбургская область 19
  23. Иркутская область 19
  24. Вологодская область 18
  25. Ленинградская область 18
  26. Республика Крым 18
  27. Республика Чувашия 17
  28. Тульская область 16
  29. Брянская область 14
  30. Тюменская область 14
  31. Забайкальский край 14
  32. Ивановская область 13
  33. Новосибирская область 13
  34. Республика Саха (Якутия) 13
  35. Белгородская область 11
  36. Липецкая область 11
  37. Тверская область 11
  38. Республика Хакасия 11
  39. Омская область 11
  40. Тамбовская область 9
  41. Севастополь 9
  42. Орловская область 8
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 8
  44. Республика Бурятия 8
  45. Калужская область 7
  46. Костромская область 7
  47. Смоленская область 7
  48. Мурманская область 7
  49. Республика Дагестан 7
  50. Ульяновская область 7
  51. Хабаровский край 7
  52. Курская область 6
  53. Республика Карелия 6
  54. Калининградская область 6
  55. Псковская область 6
  56. Астраханская область 5
  57. Республика Мордовия 5
  58. Республика Татарстан 5
  59. Приморский край 5
  60. Владимирская область 4
  61. Ярославская область 4
  62. Республика Адыгея 4
  63. Ненецкий автономный округ 3
  64. Кабардино-Балкарская Республика 3
  65. Чеченская Республика 3
  66. Кировская область 3
  67. Курганская область 3
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  69. Кемеровская область 3
  70. Амурская область 3
  71. Сахалинская область 3
  72. Республика Ингушетия 2
  73. Республика Северная Осетия - Алания 2
  74. Республика Марий Эл 2
  75. Республика Алтай 2
  76. Томская область 2
  77. Камчатский край 2
  78. Магаданская область 2
  79. Республика Калмыкия 1

За весь период по России умерло 257 837 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 161 человек
  1. Москва 7387
  2. Санкт-Петербург 3419
  3. Московская область 2553
  4. Самарская область 867
  5. Республика Крым 857
  6. Ульяновская область 720
  7. Красноярский край 715
  8. Республика Башкортостан 666
  9. Пермский край 657
  10. Удмуртская Республика 622
  11. Ростовская область 616
  12. Челябинская область 593
  13. Белгородская область 579
  14. Севастополь 541
  15. Саратовская область 522
  16. Алтайский край 519
  17. Омская область 501
  18. Свердловская область 492
  19. Тверская область 489
  20. Нижегородская область 489
  21. Липецкая область 473
  22. Ленинградская область 412
  23. Калининградская область 405
  24. Астраханская область 391
  25. Вологодская область 345
  26. Республика Хакасия 332
  27. Иркутская область 328
  28. Забайкальский край 322
  29. Республика Карелия 306
  30. Волгоградская область 304
  31. Кемеровская область 298
  32. Хабаровский край 297
  33. Оренбургская область 288
  34. Мурманская область 282
  35. Тульская область 263
  36. Архангельская область 262
  37. Брянская область 260
  38. Республика Бурятия 215
  39. Псковская область 213
  40. Республика Татарстан 206
  41. Ханты-Мансийский автономный округ 182
  42. Смоленская область 179
  43. Калужская область 169
  44. Республика Коми 164
  45. Тамбовская область 161
  46. Республика Дагестан 152
  47. Кировская область 149
  48. Воронежская область 141
  49. Тюменская область 137
  50. Костромская область 134
  51. Курская область 131
  52. Новосибирская область 128
  53. Орловская область 126
  54. Пензенская область 125
  55. Новгородская область 124
  56. Республика Мордовия 123
  57. Ивановская область 119
  58. Чеченская Республика 117
  59. Ставропольский край 117
  60. Республика Чувашия 102
  61. Кабардино-Балкарская Республика 101
  62. Краснодарский край 99
  63. Приморский край 94
  64. Рязанская область 92
  65. Сахалинская область 85
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 80
  67. Ярославская область 77
  68. Курганская область 76
  69. Владимирская область 71
  70. Республика Северная Осетия - Алания 66
  71. Республика Адыгея 61
  72. Республика Тыва 58
  73. Республика Ингушетия 55
  74. Карачаево-Черкесская Республика 53
  75. Республика Саха (Якутия) 47
  76. Республика Калмыкия 45
  77. Томская область 45
  78. Республика Марий Эл 44
  79. Еврейская автономная область 29
  80. Камчатский край 26
  81. Республика Алтай 22
  82. Чукотский автономный округ 21
  83. Магаданская область 16
  84. Ненецкий автономный округ 11
  85. Амурская область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 846 448.

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