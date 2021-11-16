За сутки в России подтверждено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 3131

2 Москва 2606

3 Московская область 2043

4 Самарская область 1793

5 Республика Крым 859

6 Нижегородская область 774

7 Воронежская область 749

8 Свердловская область 726

9 Красноярский край 717

10 Пермский край 695

11 Республика Башкортостан 680

12 Ростовская область 646

13 Саратовская область 640

14 Краснодарский край 636

15 Челябинская область 590

16 Омская область 589

17 Смоленская область 582

18 Иркутская область 576

19 Хабаровский край 525

20 Алтайский край 525

21 Ставропольский край 511

22 Ульяновская область 510

23 Брянская область 490

24 Волгоградская область 468

25 Архангельская область 447

26 Ленинградская область 413

27 Приморский край 410

28 Новосибирская область 409

29 Вологодская область 399

30 Пензенская область 397

31 Тверская область 396

32 Липецкая область 395

33 Оренбургская область 392

34 Калининградская область 390

35 Удмуртская Республика 386

36 Республика Коми 375

37 Забайкальский край 370

38 Кемеровская область 367

39 Курская область 349

40 Севастополь 347

41 Белгородская область 346

42 Тюменская область 344

43 Орловская область 343

44 Республика Карелия 337

45 Новгородская область 325

46 Владимирская область 322

47 Псковская область 287

48 Республика Саха (Якутия) 283

49 Ярославская область 282

50 Мурманская область 271

51 Тульская область 269

52 Республика Татарстан 267

53 Кировская область 265

54 Томская область 264

55 Рязанская область 263

56 Ханты-Мансийский автономный округ 258

57 Астраханская область 256

58 Республика Бурятия 235

59 Ивановская область 229

60 Амурская область 226

61 Калужская область 219

62 Курганская область 212

63 Тамбовская область 210

64 Костромская область 202

65 Республика Хакасия 201

66 Республика Чувашия 175

67 Республика Дагестан 175

68 Республика Мордовия 165

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146

70 Кабардино-Балкарская Республика 133

71 Республика Марий Эл 126

72 Чеченская Республика 114

73 Республика Северная Осетия-Алания 101

74 Сахалинская область 96

75 Республика Адыгея 90

76 Карачаево-Черкесская Республика 89

77 Республика Ингушетия 85

78 Республика Тыва 67

79 Еврейская автономная область 47

80 Камчатский край 47

81 Республика Алтай 37

82 Республика Калмыкия 37

83 Магаданская область 33

84 Чукотский автономный округ 20

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 145 912 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,11%

2. Москва 0,14%

3.Республика Алтай 0,16% За последние сутки подтверждено 1240 смертей Москва 97 Санкт-Петербург 78 Московская область 54 Краснодарский край 53 Ставропольский край 43 Пермский край 40 Нижегородская область 39 Свердловская область 34 Ростовская область 33 Красноярский край 33 Волгоградская область 32 Челябинская область 30 Алтайский край 29 Самарская область 28 Саратовская область 28 Воронежская область 26 Пензенская область 26 Республика Башкортостан 25 Республика Коми 22 Рязанская область 20 Удмуртская Республика 20 Оренбургская область 19 Иркутская область 19 Вологодская область 18 Ленинградская область 18 Республика Крым 18 Республика Чувашия 17 Тульская область 16 Брянская область 14 Тюменская область 14 Забайкальский край 14 Ивановская область 13 Новосибирская область 13 Республика Саха (Якутия) 13 Белгородская область 11 Липецкая область 11 Тверская область 11 Республика Хакасия 11 Омская область 11 Тамбовская область 9 Севастополь 9 Орловская область 8 Ханты-Мансийский автономный округ 8 Республика Бурятия 8 Калужская область 7 Костромская область 7 Смоленская область 7 Мурманская область 7 Республика Дагестан 7 Ульяновская область 7 Хабаровский край 7 Курская область 6 Республика Карелия 6 Калининградская область 6 Псковская область 6 Астраханская область 5 Республика Мордовия 5 Республика Татарстан 5 Приморский край 5 Владимирская область 4 Ярославская область 4 Республика Адыгея 4 Ненецкий автономный округ 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Чеченская Республика 3 Кировская область 3 Курганская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Кемеровская область 3 Амурская область 3 Сахалинская область 3 Республика Ингушетия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Республика Марий Эл 2 Республика Алтай 2 Томская область 2 Камчатский край 2 Магаданская область 2 Республика Калмыкия 1 За весь период по России умерло 257 837 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 161 человек Москва 7387 Санкт-Петербург 3419 Московская область 2553 Самарская область 867 Республика Крым 857 Ульяновская область 720 Красноярский край 715 Республика Башкортостан 666 Пермский край 657 Удмуртская Республика 622 Ростовская область 616 Челябинская область 593 Белгородская область 579 Севастополь 541 Саратовская область 522 Алтайский край 519 Омская область 501 Свердловская область 492 Тверская область 489 Нижегородская область 489 Липецкая область 473 Ленинградская область 412 Калининградская область 405 Астраханская область 391 Вологодская область 345 Республика Хакасия 332 Иркутская область 328 Забайкальский край 322 Республика Карелия 306 Волгоградская область 304 Кемеровская область 298 Хабаровский край 297 Оренбургская область 288 Мурманская область 282 Тульская область 263 Архангельская область 262 Брянская область 260 Республика Бурятия 215 Псковская область 213 Республика Татарстан 206 Ханты-Мансийский автономный округ 182 Смоленская область 179 Калужская область 169 Республика Коми 164 Тамбовская область 161 Республика Дагестан 152 Кировская область 149 Воронежская область 141 Тюменская область 137 Костромская область 134 Курская область 131 Новосибирская область 128 Орловская область 126 Пензенская область 125 Новгородская область 124 Республика Мордовия 123 Ивановская область 119 Чеченская Республика 117 Ставропольский край 117 Республика Чувашия 102 Кабардино-Балкарская Республика 101 Краснодарский край 99 Приморский край 94 Рязанская область 92 Сахалинская область 85 Ямало-Ненецкий автономный округ 80 Ярославская область 77 Курганская область 76 Владимирская область 71 Республика Северная Осетия - Алания 66 Республика Адыгея 61 Республика Тыва 58 Республика Ингушетия 55 Карачаево-Черкесская Республика 53 Республика Саха (Якутия) 47 Республика Калмыкия 45 Томская область 45 Республика Марий Эл 44 Еврейская автономная область 29 Камчатский край 26 Республика Алтай 22 Чукотский автономный округ 21 Магаданская область 16 Ненецкий автономный округ 11 Амурская область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 846 448. Мишустин: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной