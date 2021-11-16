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16.11.2021 21:22
Рубрика: Происшествия

Арест бывшего губернатора Пензенской области продлили до 20 февраля

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
До 20 февраля останется в камере следственного изолятора бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он ключевой фигурант уголовного дела о получении взяток на 31 миллион рублей. Так решил Басманный суд Москвы, продлив до 20 февраля срок ареста некогда высокопоставленного чиновника.

Выпустить Белозерцева и найти ему любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, просила защита.

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Напомним, что бывшему губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии Следственного комитета, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получал от главы группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигеля, его супруги и еще одного гражданина - Антона Колоскова - взятки "через посредников в виде денежных средств и иных ценностей".

Взятки передавались за предоставление "БИОТЭКу" преимуществ при заключении госконтрактов.

В Следственном комитете уточнили, что преимущества были связаны "с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области".

СК считает, что за поддержку фармбизнеса экс-губернатор получил 20 миллионов рублей, швейцарские часы Breguet, а также автомобиль Mercedes-Benz.

Глава фармацевтической фирмы Борис Шпигель, как только суд отправил его в камеру, заявил о своем желании сотрудничать со следствием и заверил суд, что расскажет об отношениях с Белозерцевым все.

Но что именно он рассказал - пока тайна следствия.

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