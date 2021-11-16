Двух медиков в Татарстане поймали на подделке данных о вакцинации

Полицейские в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении двух медработников, которые вносили ложные сведения о вакцинации.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, фигурантами расследования стали сотрудники одной из поликлиник в Набережных Челнах. Оперативники установили, что медики через посредников находили желающих получить документ о вакцинации без фактического введения препарата. На основании медицинских документов недостоверные данные вносились в Единую государственную информационную систему здравоохранения о вакцинировании граждан от коронавирусной инфекции. За свои услуги подозреваемые просили по две тысячи рублей.

- Следственной частью ГСУ МВД по РТ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 УК РФ - "Неправомерный доступ к компьютерной информации", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на данный момент установлены двое жителей Набережных Челнов, которые признались в покупке сертификатов о вакцинировании. Следователи уверены, что услугой задержанных медиков воспользовались значительно больше граждан.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.