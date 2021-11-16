Нижегородка потеряла миллион рублей из-за лжеброкерского приложения

Жительница Дзержинска потеряла свыше миллиона рублей, поверив мошенникам, предложившим ей работу брокера. С помощью приложения для инвестиций жертва перевела средства на их счет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 40-летняя женщина разместила свое резюме на сайте по поиску работы. В октябре пришел отклик: ей предложили удаленную подработку с доходом от 5 до 7 тысяч рублей в неделю. Она согласилась.

Новую "сотрудницу" работодатель попросил установить приложение для инвестиций, с помощью которого ей предстояло работать. Далее он предупредил ее, что организации нужно проверить кредитную историю. Якобы для этого женщина созвонилась с мошенником по видеосвязи, он попросил ее включить трансляцию экрана. И в то время, как гражданка выполняла все инструкции своего "работодателя", она незаметно для себя оформила кредит.

После этого злоумышленник сообщил, что для активации счета в скачанном лжеброкерском приложении ей нужно перевести средства ему, после чего деньги вернутся к ней. Нижегородка так и сделала, отправив ему два займа на сумму свыше миллиона рублей. Получить обратно деньги уже не удалось.

В полиции уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", идет расследование. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В МВД также предупредили граждан о том, что доверять информации о быстром обогащении нельзя, равно как и переводить деньги незнакомцам.