Новый всепогодный пожарный вертолет Ка-32А11М хотят купить за рубежом

Новости

Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 22:53
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 22:31
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 22:30
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 22:17
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 22:00
Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене 21:55
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 21:29
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 21:14
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 21:08
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 20:51
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 20:44
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 20:27
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 20:23
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 22:38
Рубрика: Власть

Новый всепогодный пожарный вертолет Ка-32А11М хотят купить за рубежом

Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
В Башкирии тестируют опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М, к серийному выпуску которого приступят на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП) холдинга "Вертолеты России". Машина оборудована новейшей системой пожаротушения СП-32, разработанной на башкирском предприятии.

- Прошлогодние пожары показали, что в условиях гористой и труднопроходимой местности особенно нужна специализированная техника. Она позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить еще до 400 литров пеноагента. Можно использовать и водяную пушку для тушения пожаров высотных зданий и сооружений. Кроме того, все системы СП-32 - с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию, - перечислил преимущества нового геликоптера глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Илья Максимов \ РГ
В России беспилотный вертолет произвел пуск ракет в полете

Ка-32 может зависать и в этом режиме наполнять баки противопожарной системы из любого естественного или искусственного водоема глубиной от полуметра. Он устойчив и при сильном боковом ветре.

После тестовых полетов начнется следующий этап: нужно будет пройти сертификационные испытания, которые намечены на 2022-2023 годы. А затем предстоит выход на рынок.

Винтокрылая машина была одной из самых ожидаемых новинок авиасалона МАКС-2021 в Жуковском. Интерес объясняется тем, что это результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя на международном рынке всепогодного вертолета Ка-32А11ВС.

Модель оснащена новыми двигателями, элементы к которым производятся также в Башкортостане, на "ОДК-УМПО". Их увеличенная мощность позволяет поднять до 5300 килограммов груза, а это рекорд в своем классе.

В машину интегрирована "стеклянная кабина" - новый цифровой комплекс бортового оборудования. С ним пожарный вертолет может летать в любое время дня и ночи при любой погоде над сушей и над морем. Кабина адаптирована для работы в очках ночного видения.

Цифровой комплекс разработан ведущими конструкторами России специально для этой машины и состоит исключительно из отечественных комплектующих.

Бортовые сети и коммутационные устройства изготовлены из современных облегченных проводов. Стабильную работу многочисленной электроники обеспечивают малогабаритные реле со встроенной защитой.

Модернизированный вертолет ждут не только в Башкортостане. Заявки на него поступили из нескольких регионов страны и из-за рубежа. Контракт на поставку в 2023 году первых серийных вертолетов уже заключен.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах