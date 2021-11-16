Новый всепогодный пожарный вертолет Ка-32А11М хотят купить за рубежом

В Башкирии тестируют опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М, к серийному выпуску которого приступят на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП) холдинга "Вертолеты России". Машина оборудована новейшей системой пожаротушения СП-32, разработанной на башкирском предприятии.

- Прошлогодние пожары показали, что в условиях гористой и труднопроходимой местности особенно нужна специализированная техника. Она позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить еще до 400 литров пеноагента. Можно использовать и водяную пушку для тушения пожаров высотных зданий и сооружений. Кроме того, все системы СП-32 - с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию, - перечислил преимущества нового геликоптера глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ка-32 может зависать и в этом режиме наполнять баки противопожарной системы из любого естественного или искусственного водоема глубиной от полуметра. Он устойчив и при сильном боковом ветре.

После тестовых полетов начнется следующий этап: нужно будет пройти сертификационные испытания, которые намечены на 2022-2023 годы. А затем предстоит выход на рынок.

Винтокрылая машина была одной из самых ожидаемых новинок авиасалона МАКС-2021 в Жуковском. Интерес объясняется тем, что это результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя на международном рынке всепогодного вертолета Ка-32А11ВС.

Модель оснащена новыми двигателями, элементы к которым производятся также в Башкортостане, на "ОДК-УМПО". Их увеличенная мощность позволяет поднять до 5300 килограммов груза, а это рекорд в своем классе.

В машину интегрирована "стеклянная кабина" - новый цифровой комплекс бортового оборудования. С ним пожарный вертолет может летать в любое время дня и ночи при любой погоде над сушей и над морем. Кабина адаптирована для работы в очках ночного видения.

Цифровой комплекс разработан ведущими конструкторами России специально для этой машины и состоит исключительно из отечественных комплектующих.

Бортовые сети и коммутационные устройства изготовлены из современных облегченных проводов. Стабильную работу многочисленной электроники обеспечивают малогабаритные реле со встроенной защитой.

Модернизированный вертолет ждут не только в Башкортостане. Заявки на него поступили из нескольких регионов страны и из-за рубежа. Контракт на поставку в 2023 году первых серийных вертолетов уже заключен.