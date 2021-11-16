Олег Николаев: Качественная реализация нацпроектов - главная цель

Повышение эффективности использования бюджетных средств и качественное выполнение мероприятий по национальным проектам являются главной целью. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на заседании штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации нацпроектов.

По его словам, работы на большом количестве объектов в этом году впервые проводились через централизованную организацию процессов и контрольных функций.

- Мы наработали достаточно хорошую практику, определили вопросы и проблемы, над которыми нам надо дальше поработать. Наша главная цель - это повысить эффективность использования бюджетных средств и в срок, и качественно реализовать мероприятия, которые заложены в национальных проектах, - заявил глава Чувашии.

В этом году в республике начала работу служба единого заказчика. Она выполняет функции по проектированию, сопровождению и организации строительного процесса, а также вводу в эксплуатацию большинства объектов капитального строительства республиканского значения.

Как рассказал вице-премьер Павел Данилов, минстрой региона вместе со службой единого заказчика и администрацией Чебоксар заключили 28 государственных и муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

Николаев подчеркнул, что все запланированные на 2021-й мероприятия должны быть выполнены. А минстрой Чувашии должен тщательно проанализировать существующие проблемы, чтобы не допустить их в следующем году.

Напомним, в этом году по программе "Стимул" регионального проекта "Жилье" предусмотрено строительство 4 объектов - это три автомобильные дороги общей протяженностью 2,2 километра и очистные сооружения в столице Чувашии.

По региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике" в этом году в городе Шумерле расселяется 70 граждан из 34 жилых помещений в 2 аварийных домах общей площадью 1,1 тысячи кв. метров.

По региональному проекту "Чистая вода" предусмотрено строительство 4 объектов, работы ведутся на трех объектах. Введен в эксплуатацию водопровод от насосной станции Северо-западного района Чебоксар до деревни Чандрово, в ближайшее время ожидается завершение строительства водопровода в селе Порецкое. Также ведется строительство первого и четвертого пусковых комплексов группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах, он должен быть завершен в 2022 году.

По проекту "Оздоровление Волги" в 2021 году завершен весь комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции БОС АУ "ФОЦ "Белые камни", строительству ливневых очистных сооружений в микрорайоне "Волжский - 1, 2". Продолжаются работы по строительству сооружений очистки дождевых стоков в центральной части столицы региона.

В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" введен в эксплуатацию ФАП в деревне Ближние Сормы Канашского района. Одновременно в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашии ведется строительство 54 фельдшерско-акушерских пунктов в различных районах республики. Строительная готовность объектов составляет от 90 до 99 процентов.

В рамках регионального проекта "Культурная среда" ведется строительство сельского дома культуры в деревне Ярабайкасы Моргаушского района.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в микрорайонах жилых районов "Солнечный" и "Новый город", многоквартирных жилых домов по улице Магницкого в Чебоксарах и IX микрорайона Западного жилого района в Новочебоксарске возводятся 12 объектов инженерной инфраструктуры: сети водоснабжения и водоотведения, газо- и теплоснабжения. На сегодняшний день на всех объектах выполняются строительно-монтажные работы. Объекты будут введены в эксплуатацию до конца ноября этого года.