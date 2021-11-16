Проекты из Оренбуржья вошли в число победителей конкурса "Создавая будущее"

Три социальных проекта компании "Газпром добыча Оренбург" вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса "Создавая будущее".

В номинации "Арт-мастерская" проект "Фестиваль "Тепло детских сердец"" отмечен дипломом второй степени. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Оренбург"

Подведение итогов конкурса состоялось в рамках форума "Сообщество" Общественной палаты РФ. Жюри высоко оценило проекты, представленные компанией.

Так, в номинации "Лидеры будущего. Корпоративные классы" проект ""Газпром-класс" как залог развития высококвалифицированного персонала на территории региона" занял второе место.

В номинации "Арт-мастерская" проект "Фестиваль "Тепло детских сердец"" отмечен дипломом второй степени. Третьего места в номинации "Среда обитания" удостоен проект "Чистая среда: комплексный подход к обеспечению экологической безопасности на Оренбургском НГКМ".

Как подчеркнули в пресс-службе компании, за каждым проектом стоит большая системная работа оренбургских газодобытчиков, инициативы и результативные шаги, направленные на формирование кадрового потенциала предприятия, поддержку подрастающего поколения и обеспечение экологической безопасности.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Создавая будущее" проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО".

Этот конкурс - одна из мер поддержки социогуманитарных практик работодателей, где идея обмена опытом, поиск возможных коопераций ставится во главу угла. Его участники - крупнейшие компании страны, реализующие социальные проекты.