Изобретения нижегородских ученых заинтересовали промышленные предприятия

Определены 13 победителей конкурса на финансирование научно-технических проектов участников Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). Все они находятся на стадии, близкой к внедрению разработанных технологий на промышленных предприятиях. Об этом "РГ" рассказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин. На поддержку этих проектов НОЦ направит 83,7 миллиона рублей.

- Конкурс проводился в рамках реализации программы деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня Нижегородской области. Всего поступили 22 заявки от 14 организаций - участниц НОЦ. В их реализации принимают участие 330 исполнителей, среди которых 28 докторов и 94 кандидата наук, - сообщил Федюшкин.

Представленные проекты получили оценку высококвалифицированных специалистов из Центра экспертизы Санкт-Петербургского госуниверситета (СПБГУ) и прошли экспертизу. Ее результаты проанализировал экспертный совет, созданный при АНО "Нижегородский НОЦ". Победителей утвердил наблюдательный совет Нижегородского НОЦ под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- В числе проектов-победителей представители вузов и научных институтов, работающие в различных направлениях: медицины, промышленности, энергетики. Самое важное, что благодаря НОЦ сокращается путь полученных результатов от лаборатории до производственной площадки и внедрения. Чем быстрее внедрять успешные технологии, тем скорее они положительно отразятся на жизни людей, - отметил Глеб Никитин.

Нижегородский НОЦ вошел в число 10 научно-образовательных центров мирового уровня, которым по результатам деятельности в 2020 году выделен федеральный грант в размере 128 миллионов рублей. Именно этими деньгами и будут поддержаны лучшие проекты участников Нижегородского НОЦ.

- Поддержка научно-технических проектов - оптимальная форма расходования средств федерального гранта. Цель конкурса - выявление лучших проектов, наиболее перспективных с точки зрения внедрения разработанных технологий на промышленных предприятиях, - считает Игорь Федюшкин.

По его словам, одним из условий конкурса было стопроцентное софинансирование проектов представителями реального сектора экономики, чтобы они не остались только на бумаге, а были действительно реализованы.

- То есть в рамках конкурса нам уже представляли прикладные вещи. Не лабораторные исследования, а реальные технологии, которые можно реализовать и получить продукцию. Нам нужно видеть заинтересованность бизнеса: кто-то обязательно должен понимать, что он заработает на применении этих технологий. Поэтому мы предлагали на реализацию проекта от 5 до 10 миллионов рублей, но компания должна была вложить в его развитие не меньше 100 процентов выделенной нами суммы, - пояснил Федюшкин.

По его словам, сотрудники АНО "Нижегородский НОЦ" в ближайшее время свяжутся с руководителями проектов, вошедших в список победителей, чтобы довести до них финансирование.

Игорь Федюшкин: "Поддержка научно-технических проектов - оптимальная форма расходования средств федерального гранта". Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ"

Среди победителей проекты трех институтов Российской академии наук в Нижнем Новгороде - прикладной физики (ИПФ РАН), металлоорганической химии (ИМХ РАН), химии высокочистых веществ (ИХВВ РАН) - и ключевых университетов: классического, технического, архитектурно-строительного, медицинского, а также Российского федерального ядерного центра и нескольких частных компаний.

Так, например, компания "Оргхим" представила уникальное низковязкое высокоароматическое неканцерогенное масло-наполнитель. Ожидаемые результаты проекта - создание нового инновационного продукта для шин, каучука и полиуретана, его промышленное производство и вывод на мировой рынок.

- Результаты разработки могут быть внедрены в народное хозяйство как в России, так и за рубежом (по лицензии), например в ЕС или США, где наибольший рынок потребления неканцерогенных масел-пластификаторов. Предполагается, что промышленное производство будет компактное, энергетически не нагруженное, не иметь значительных выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод. Поэтому размещение его возможно как в границах существующих нефтеперерабатывающих заводов, так и на изолированных от других технологических процессов установках, - рассказал руководитель научно-технического проекта, заведующий лабораторией лесохимии Научного-исследовательского института химии при ННГУ Михаил Лазарев.

Кстати

Среди проектов - победителей конкурса на финансирование научно-технических проектов участников Нижегородского НОЦ: "Биосовместимые и биорезорбируемые полимеры на основе лактидов и акрилатов", "Низковязкое высокоароматическое неканцерогенное масло-наполнитель", "Получение керамических материалов для иммобилизации отдельных высокоактивных компонентов облученного ядерного топлива", "Развитие новых комплексных методов дистанционного мониторинга загрязнений Волжского бассейна и прогноза их распространения с использованием ГИС-технологий" и другие.