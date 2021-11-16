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16.11.2021 12:02

Изобретения нижегородских ученых заинтересовали промышленные предприятия

Текст: Татьяна Ермошкина
Определены 13 победителей конкурса на финансирование научно-технических проектов участников Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). Все они находятся на стадии, близкой к внедрению разработанных технологий на промышленных предприятиях. Об этом "РГ" рассказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин. На поддержку этих проектов НОЦ направит 83,7 миллиона рублей.
Ученые ННГУ разрабатывают уникальное низковязкое неканцерогенное масло-наполнитель. Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ" Ученые ННГУ разрабатывают уникальное низковязкое неканцерогенное масло-наполнитель. Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ"
Ученые ННГУ разрабатывают уникальное низковязкое неканцерогенное масло-наполнитель. Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ"

- Конкурс проводился в рамках реализации программы деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня Нижегородской области. Всего поступили 22 заявки от 14 организаций - участниц НОЦ. В их реализации принимают участие 330 исполнителей, среди которых 28 докторов и 94 кандидата наук, - сообщил Федюшкин.

Представленные проекты получили оценку высококвалифицированных специалистов из Центра экспертизы Санкт-Петербургского госуниверситета (СПБГУ) и прошли экспертизу. Ее результаты проанализировал экспертный совет, созданный при АНО "Нижегородский НОЦ". Победителей утвердил наблюдательный совет Нижегородского НОЦ под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Фото: Юрий Правдин/Нижегородский НОЦ
В нижегородском НОЦ рассказали, как воплотить в жизнь научные проекты

- В числе проектов-победителей представители вузов и научных институтов, работающие в различных направлениях: медицины, промышленности, энергетики. Самое важное, что благодаря НОЦ сокращается путь полученных результатов от лаборатории до производственной площадки и внедрения. Чем быстрее внедрять успешные технологии, тем скорее они положительно отразятся на жизни людей, - отметил Глеб Никитин.

Нижегородский НОЦ вошел в число 10 научно-образовательных центров мирового уровня, которым по результатам деятельности в 2020 году выделен федеральный грант в размере 128 миллионов рублей. Именно этими деньгами и будут поддержаны лучшие проекты участников Нижегородского НОЦ.

- Поддержка научно-технических проектов - оптимальная форма расходования средств федерального гранта. Цель конкурса - выявление лучших проектов, наиболее перспективных с точки зрения внедрения разработанных технологий на промышленных предприятиях, - считает Игорь Федюшкин.

По его словам, одним из условий конкурса было стопроцентное софинансирование проектов представителями реального сектора экономики, чтобы они не остались только на бумаге, а были действительно реализованы.

- То есть в рамках конкурса нам уже представляли прикладные вещи. Не лабораторные исследования, а реальные технологии, которые можно реализовать и получить продукцию. Нам нужно видеть заинтересованность бизнеса: кто-то обязательно должен понимать, что он заработает на применении этих технологий. Поэтому мы предлагали на реализацию проекта от 5 до 10 миллионов рублей, но компания должна была вложить в его развитие не меньше 100 процентов выделенной нами суммы, - пояснил Федюшкин.

По его словам, сотрудники АНО "Нижегородский НОЦ" в ближайшее время свяжутся с руководителями проектов, вошедших в список победителей, чтобы довести до них финансирование.

Игорь Федюшкин: "Поддержка научно-технических проектов - оптимальная форма расходования средств федерального гранта". Фото: пресс-служба АНО "Нижегородский НОЦ"

Среди победителей проекты трех институтов Российской академии наук в Нижнем Новгороде - прикладной физики (ИПФ РАН), металлоорганической химии (ИМХ РАН), химии высокочистых веществ (ИХВВ РАН) - и ключевых университетов: классического, технического, архитектурно-строительного, медицинского, а также Российского федерального ядерного центра и нескольких частных компаний.

Так, например, компания "Оргхим" представила уникальное низковязкое высокоароматическое неканцерогенное масло-наполнитель. Ожидаемые результаты проекта - создание нового инновационного продукта для шин, каучука и полиуретана, его промышленное производство и вывод на мировой рынок.

- Результаты разработки могут быть внедрены в народное хозяйство как в России, так и за рубежом (по лицензии), например в ЕС или США, где наибольший рынок потребления неканцерогенных масел-пластификаторов. Предполагается, что промышленное производство будет компактное, энергетически не нагруженное, не иметь значительных выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод. Поэтому размещение его возможно как в границах существующих нефтеперерабатывающих заводов, так и на изолированных от других технологических процессов установках, - рассказал руководитель научно-технического проекта, заведующий лабораторией лесохимии Научного-исследовательского института химии при ННГУ Михаил Лазарев.

Кстати

Среди проектов - победителей конкурса на финансирование научно-технических проектов участников Нижегородского НОЦ: "Биосовместимые и биорезорбируемые полимеры на основе лактидов и акрилатов", "Низковязкое высокоароматическое неканцерогенное масло-наполнитель", "Получение керамических материалов для иммобилизации отдельных высокоактивных компонентов облученного ядерного топлива", "Развитие новых комплексных методов дистанционного мониторинга загрязнений Волжского бассейна и прогноза их распространения с использованием ГИС-технологий" и другие.

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