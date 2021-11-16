Самара представила свои инфраструктурные проекты на международном форуме

Сегодня, 16 ноября, в Москве стартовал XV международный форум "Транспорт России", который проводится в рамках главного делового события отрасли - "Транспортной недели". В масштабном мероприятии принимают участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, корпораций, инвесторы, члены Правительства РФ, главы регионов. Делегацию Самарской области на форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров: «Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», впечатляющие. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В рамках мероприятия рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта, создание оптимальных условий для реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, приоритеты национальной экономики, инвестиционная привлекательность и стратегические задачи транспортной отрасли.

Сегодня на пленарной дискуссии "Транспорт России-2035. От стратегии - к реализации" представители власти и бизнеса обсудили широкий круг вопросов. Это, в том числе, единая опорная транспортная сеть, цифровизация на транспорте, глобальный энергопереход, подготовка кадров, качество предоставления транспортных услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры, привлечение финансирования в инфраструктурные проекты.

Все эти вопросы найдут свое отражение в транспортной стратегии России до 2030 с прогнозом до 2035 года, которая будет утверждена Правительством РФ до конца года. Проект стратегии месяц назад рассматривался на заседании Президиума Государственного Совета.

- Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной. Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы чётко понимали, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений, - заявил тогда президент страны.

Об основных задачах и параметрах стратегии на пленарной дискуссии рассказал Министр транспорта РФ Виталий Савельев:

- Если раньше стратегии Минтранса предусматривали развитие по отраслям, то сейчас мы рассмотрели вариант клиентоцентричности. Теперь акцент на трех выгодоприобретателях, кто должен получить пользу - люди, бизнес и государство.

Сегодня в Самарской области реализуется один из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-частного партнерства - мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, которые станут частью транснационального коридора "Европа-Западный Китай", а также коридора "Север-Юг - Санкт-Петербург - Мумбаи" и, по оценкам экспертов, придаст мощнейший импульс развитию не только региона, но и страны в целом.

- Наш проект строительства мостового перехода через Волгу - это отдельная тема, которая вызывает интерес на форуме. Строительство идет по графику, но понятно, что большие проекты имеют и определенные сложности. "Наше участие здесь на форуме и выставке Транспортной недели позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими компаниями и с Правительством РФ, - сказал Дмитрий Азаров перед началом пленарной дискуссии.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил стратегическую важность реализации автодороги "Европа-Западный Китай" и добавил, что сейчас дополнительно рассматривается проект расширения дороги Самара - Оренбург до четырех полос. Это часть коридора "Европа -Западный Китай", через который идет транспортная магистраль из России в страны ближнего зарубежья. Сейчас анализируется потенциальный объем трафика по данной магистрали - и, если он подтвердится, будет проведено расширение существующей дороги как в Самарской и Оренбургской областях, так и со стороны Казахстана.

На пленарной дискуссии также затрагивалась тема развития агломераций в стране. Говоря о ней Виталий Савельев отметил, что "нам всем надо думать о работе транспорта на этих территориях".

Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая не столичная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Разработана комплексная транспортная схема агломерации. Один из важнейших ее компонентов - проект ускоренного железнодорожного сообщения "Самара - Курумоч - Тольятти" - уже включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД", сейчас проектируются транспортно-пересадочные узлы.

Как отметили спикеры пленарной дискуссии, одна из ключевых задач транспортной стратегии РФ - строительство и ремонт дорог. В Самарской области в 2021 году благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного Президентом РФ, отремонтированы 114 участков дорог общей протяженностью 400 км. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по нацпроекту в 2021 году было направлено 15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн рублей - это федеральные средства, при этом 4,7 млрд рублей были выделены региону дополнительно в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Благодаря дополнительному финансированию план по ремонту дорог был перевыполнен. Такими темпами дороги не приводились в порядок никогда в новейшей истории Самарской области.

- Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", впечатляющие. Это абсолютно рекордный показатели в Самарской области. Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Справка "РГ"

С 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%). На 2022 год в рамках нацпроекта запланирован ремонт 288 км автомобильных дорог с объемом финансирования 7 млрд. 724 млн. рублей. До 2024 года в Самарской области будет отремонтировано дополнительно более 500 км. С 2022 года в Самарской области начинается реализация федеральной программы "Мосты и путепроводы". Будет приведено в нормативное состояние более 1 тыс. 600 погонных метров искусственных сооружений.