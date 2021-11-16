Самара представила свои инфраструктурные проекты на международном форуме

Новости

В Португалии начальникам запретили после работы общаться с подчиненными о работе 21:43
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 21:29
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 21:14
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 21:08
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 20:51
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 20:44
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 20:27
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 20:23
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 20:54
Рубрика: Власть

Самара представила свои инфраструктурные проекты на международном форуме

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Сегодня, 16 ноября, в Москве стартовал XV международный форум "Транспорт России", который проводится в рамках главного делового события отрасли - "Транспортной недели". В масштабном мероприятии принимают участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, корпораций, инвесторы, члены Правительства РФ, главы регионов. Делегацию Самарской области на форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: «Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», впечатляющие. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Дмитрий Азаров: «Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», впечатляющие. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров: «Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», впечатляющие. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В рамках мероприятия рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта, создание оптимальных условий для реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, приоритеты национальной экономики, инвестиционная привлекательность и стратегические задачи транспортной отрасли.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Самара представляет ключевые проекты на форуме "Транспорт России - 2021"

Сегодня на пленарной дискуссии "Транспорт России-2035. От стратегии - к реализации" представители власти и бизнеса обсудили широкий круг вопросов. Это, в том числе, единая опорная транспортная сеть, цифровизация на транспорте, глобальный энергопереход, подготовка кадров, качество предоставления транспортных услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры, привлечение финансирования в инфраструктурные проекты.

Все эти вопросы найдут свое отражение в транспортной стратегии России до 2030 с прогнозом до 2035 года, которая будет утверждена Правительством РФ до конца года. Проект стратегии месяц назад рассматривался на заседании Президиума Государственного Совета.

- Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной. Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы чётко понимали, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений, - заявил тогда президент страны.

Об основных задачах и параметрах стратегии на пленарной дискуссии рассказал Министр транспорта РФ Виталий Савельев:

- Если раньше стратегии Минтранса предусматривали развитие по отраслям, то сейчас мы рассмотрели вариант клиентоцентричности. Теперь акцент на трех выгодоприобретателях, кто должен получить пользу - люди, бизнес и государство.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
Бюджет Самарской области на 2022 год нацелен на развитие региона

Сегодня в Самарской области реализуется один из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-частного партнерства - мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, которые станут частью транснационального коридора "Европа-Западный Китай", а также коридора "Север-Юг - Санкт-Петербург - Мумбаи" и, по оценкам экспертов, придаст мощнейший импульс развитию не только региона, но и страны в целом.

- Наш проект строительства мостового перехода через Волгу - это отдельная тема, которая вызывает интерес на форуме. Строительство идет по графику, но понятно, что большие проекты имеют и определенные сложности. "Наше участие здесь на форуме и выставке Транспортной недели позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими компаниями и с Правительством РФ, - сказал Дмитрий Азаров перед началом пленарной дискуссии.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил стратегическую важность реализации автодороги "Европа-Западный Китай" и добавил, что сейчас дополнительно рассматривается проект расширения дороги Самара - Оренбург до четырех полос. Это часть коридора "Европа -Западный Китай", через который идет транспортная магистраль из России в страны ближнего зарубежья. Сейчас анализируется потенциальный объем трафика по данной магистрали - и, если он подтвердится, будет проведено расширение существующей дороги как в Самарской и Оренбургской областях, так и со стороны Казахстана.

На пленарной дискуссии также затрагивалась тема развития агломераций в стране. Говоря о ней Виталий Савельев отметил, что "нам всем надо думать о работе транспорта на этих территориях".

Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая не столичная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Разработана комплексная транспортная схема агломерации. Один из важнейших ее компонентов - проект ускоренного железнодорожного сообщения "Самара - Курумоч - Тольятти" - уже включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД", сейчас проектируются транспортно-пересадочные узлы.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В Самарской области среди вакцинированных разыграют квартиры и авто

Как отметили спикеры пленарной дискуссии, одна из ключевых задач транспортной стратегии РФ - строительство и ремонт дорог. В Самарской области в 2021 году благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного Президентом РФ, отремонтированы 114 участков дорог общей протяженностью 400 км. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по нацпроекту в 2021 году было направлено 15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн рублей - это федеральные средства, при этом 4,7 млрд рублей были выделены региону дополнительно в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Благодаря дополнительному финансированию план по ремонту дорог был перевыполнен. Такими темпами дороги не приводились в порядок никогда в новейшей истории Самарской области.

- Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", впечатляющие. Это абсолютно рекордный показатели в Самарской области. Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Справка "РГ"

С 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%). На 2022 год в рамках нацпроекта запланирован ремонт 288 км автомобильных дорог с объемом финансирования 7 млрд. 724 млн. рублей. До 2024 года в Самарской области будет отремонтировано дополнительно более 500 км. С 2022 года в Самарской области начинается реализация федеральной программы "Мосты и путепроводы". Будет приведено в нормативное состояние более 1 тыс. 600 погонных метров искусственных сооружений.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах