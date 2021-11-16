Самара представляет ключевые проекты на форуме "Транспорт России - 2021"

Новости

Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов 14:07
Курорты Краснодарского края не закроют зимой из-за COVID-19 14:02
Власти намерены разобраться с проблемой строительства жилья для сирот 14:01
Хуснуллин: Основной ход М-12 запустят в 2023 году 14:00
Суд Антальи снял запрет на выезд россиян, подозреваемых в поджоге 13:58
Минпросвещения: Введение QR-кодов для сотрудников школ не обсуждается 13:54
Глава "Аэрофлота" попросил Путина поддержать программу плоских тарифов в 2022 году 13:51
Железнодорожной магистрали Москва - Брест исполнилось 150 лет 13:40
Шойгу проверит части Западного военного округа 13:39
Генпрокуратура: В трети регионов выявлен лекарственный сговор 13:32
Госконтроль за оборотом алкоголя ужесточат на фоне массовых отравлений 13:30
Nord Stream 2 AG создаст "дочку" для части трубы в Германии 13:30
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией на две недели 13:27
Под дном Азовского моря нашли несколько пластов пресной воды 13:24
Прокуроры потребовали взыскать с коррупционеров 52 млрд рублей в 2021 году 13:21
У белорусской армии есть план реагирования на развитие событий на границе 13:18
Началось создание первого образца ударного дрона "Сириус" 13:08
Польша применила водометы и слезоточивый газ в ответ на штурм границы 13:03
Цена газа в Европе снова превысила 1000 долларов 12:45
Оперштаб: в Москве выявлено 2606 новых случаев COVID-19 12:27
На границе Беларуси и Польши мигранты начали ломать заграждения 12:27
Белоусов: Введение QR-кодов на транспорте будет тщательно проработано 12:24
Больше миллиона жителей Подмосковья старше 60 лет привились от COVID-19 12:07
Вышел трейлер первого российского художественного фильма про пандемию 12:02
Роспотребнадзор на 2 года продлил действие правил профилактики COVID-19 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 12:59
Рубрика: Власть

Самара представляет ключевые проекты на форуме "Транспорт России - 2021"

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся Международный форум "Транспорт России-2021", который проходит в рамках "Транспортной недели 2021". В главном деловом событии транспортной отрасли Российской Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного Президентом страны. Дорожная сеть в регионе качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в порядок около 400 километров автомагистралей.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Самарская область в числе первых в стране получила средства на новые школы

Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку "Сок", ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода "Фрунзенский", продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога "Тольятти - Ягодное". Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии "Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти".

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки Самарского метро с возведением станции "Театральная".

Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У главы региона запланирован целый ряд встреч, посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в пленарной дискуссии "Транспорт России - 2035. От стратегии - к реализации", где представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.

В регионах Власть Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Зампред комитета ГД опроверг возможность испытаний противоспутникового оружия
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
На границе Беларуси и Польши мигранты начали ломать заграждения
Минздрав разрешил Pfizer провести в РФ исследование лекарства от COVID-19
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах