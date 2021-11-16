Самарские полицейские по капле крови нашли налетчика на ювелирный салон

Новости

Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам 16:07
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по подозрению в киберпреступлениях 16:06
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордных 3,3 млрд долларов 16:04
Министр спорта прокомментировал слова Карпина о возможной отставке 15:54
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать образование тромбов 15:53
Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис 15:42
Четыре российских суперкомпьютера вошли в топ-50 мирового рейтинга 15:36
Путин обсудит развитие генетики 15:28
Всего одна ложка: популярная приправа поможет снизить холестерин и сахар 15:25
Газовое месторождение на Таймыре назвали именем погибшего главы МЧС Зиничева 15:13
IBU не потребует от привитых "Спутником" спортсменов проходить ПЦР-тестирование 15:11
Диетолог назвала продукты, вызывающие усталость 15:11
Фильм "Разжимая кулаки" получил награду Европейской киноакадемии 15:04
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами 15:03
Минпромторг скорректирует экспортные пошлины на лом черных металлов 14:50
Генпрокуратура пресекла нарушения с тарифами на услуги ЖКХ в 17 регионах 14:31
МИД: Заявления о якобы причастности РФ к миграционному кризису - ложь 14:30
ВС РФ признал законным приговор украинцу Марченко за шпионаж 14:30
Польский полицейский получил серьезное ранение на границе с Беларусью 14:17
Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов 14:07
Курорты Краснодарского края не закроют зимой из-за COVID-19 14:02
Власти намерены разобраться с проблемой строительства жилья для сирот 14:01
Хуснуллин: Основной ход М-12 запустят в 2023 году 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

Самарские полицейские по капле крови нашли налетчика на ювелирный салон

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области полицейские по капле крови нашли подозреваемого в прошлогоднем ограблении ювелирного салона. Об этом во вторник сообщило ГУ МВД России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Пермская полиция проверит клип на песню Oxxxymiron'а "Последний звонок"

Налет на ювелирный магазин в городе Нефтегорске Самарской области грабители совершили в феврале прошлого года глубокой ночью. Преступники разбили окно-витрину и проникли внутрь. Они украли золотые украшения свыше чем на миллион рублей, которые были в сейфе. Грабители вытащили сейф через разбитое окно, обмотав его одним концом троса, другой прикрепив к автомобилю, на котором приехали.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи обнаружили на витрине капли бурого цвета, назначили химико-биологическую экспертизу. Так профиль крови возможного подозреваемого попал в федеральную базу данных.

В октябре этого года в Тольятти по подозрению в краже арестовали ранее не судимого 41-летнего мужчину. Проведенная экспертиза ДНК показала, что его генетический профиль совпадает со следами крови на осколках стекла из ограбленного ювелирного магазина в Нефтегорске.

В ведомстве уточнили, что мужчина уже признал свою вину в прошлогоднем преступлении. По версии подозреваемого, такую "подработку" ему предложил знакомый из Самары, чью фамилию он не знает. Разбивая стекло магазина, мужчина порезал руку. Он также рассказал, что ограбление совершено пятью подельниками. Преступники якобы сбыли золотые изделия, и мужчина получил свою долю - 150 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей