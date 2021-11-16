Самарские полицейские по капле крови нашли налетчика на ювелирный салон

В Самарской области полицейские по капле крови нашли подозреваемого в прошлогоднем ограблении ювелирного салона. Об этом во вторник сообщило ГУ МВД России.

Налет на ювелирный магазин в городе Нефтегорске Самарской области грабители совершили в феврале прошлого года глубокой ночью. Преступники разбили окно-витрину и проникли внутрь. Они украли золотые украшения свыше чем на миллион рублей, которые были в сейфе. Грабители вытащили сейф через разбитое окно, обмотав его одним концом троса, другой прикрепив к автомобилю, на котором приехали.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи обнаружили на витрине капли бурого цвета, назначили химико-биологическую экспертизу. Так профиль крови возможного подозреваемого попал в федеральную базу данных.

В октябре этого года в Тольятти по подозрению в краже арестовали ранее не судимого 41-летнего мужчину. Проведенная экспертиза ДНК показала, что его генетический профиль совпадает со следами крови на осколках стекла из ограбленного ювелирного магазина в Нефтегорске.

В ведомстве уточнили, что мужчина уже признал свою вину в прошлогоднем преступлении. По версии подозреваемого, такую "подработку" ему предложил знакомый из Самары, чью фамилию он не знает. Разбивая стекло магазина, мужчина порезал руку. Он также рассказал, что ограбление совершено пятью подельниками. Преступники якобы сбыли золотые изделия, и мужчина получил свою долю - 150 тысяч рублей.