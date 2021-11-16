Саратовские экологи обеспокоены изменением статуса лесопарка

Областные власти предлагают передать территорию природного парка "Кумысная поляна" в муниципальную собственность. Убедительных обоснований такого шага не приводится. Потому общественность опасается, что подобное решение приведет к сокращению территории лесопарка, вырубке деревьев и застраиванию этих земель. Допускать такого развития ситуации, по мнению экологов, нельзя: лесной массив является зелеными легкими Саратова, обеспечивает существующий микроклимат в агломерации.

С инициативой о передаче лесопарка в собственность муниципалитета выступило областное министерство экологии и природных ресурсов. Как заявил министр Константин Доронин, для благоустройства и уборки лесопарка может быть создано городское лесничество.

По словам Доронина, суд еще в 2015 году обязал мэрию провести на территории Кумыски (так парк называют горожане) работы по лесоустройству, а с 1 января будущего года муниципальные власти получают новые полномочия по созданию лесничеств в границах населенных пунктов. Вот и решили чиновники, что муниципалитет как собственник сможет обеспечить должный уход. Правда, при передаче "Кумысной поляны" на муниципальный уровень изменится ее статус с природного парка на памятник природы регионального значения. По мнению министра, это не приведет к изменению границ парка, а также режима охраны.

Аргументация выглядит очевидно слабой. В решении суда речь шла о необходимости проведения лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного регламента. А кто их выполнит: городское лесничество или областное - так ли это важно?

Два года назад, когда в Саратове случилась вспышка геморрагической лихорадки из-за размножившихся на территории лесопарка грызунов, руководство областного госучреждения природный парк "Кумысная поляна" сетовало на нехватку средств для вывоза бурелома и валежника, из-за которых лес находится в запущенном состоянии. При этом за год планировалось расчистить от бурелома всего 75 гектаров леса. При таких темпах на приведение в порядок всей Кумыски потребовалось бы 80 лет! То есть проблема совсем не в статусе парка, а в том, что областной бюджет не выделяет необходимых денег на содержание этой территории. Однако бюджет Саратова еще более скуден.

Главная проблема, не в чьей собственности - региональной или муниципальной - должен находиться лесопарк, а в том, что на его содержание не выделяется необходимых средств

Нынешний статус Кумыски на деле тоже не очень спасает зеленый массив от покушений на его территорию. Часть участков леса, раньше относившихся к лесопарку и обозначенных межевыми столбами, впоследствии в границы особо охраняемой природной территории "загадочным" образом не попали. Эти участки мэрия раздает в аренду, новые владельцы изменяют порядок разрешенного использования земли и застраивают их. Правда, городские власти потом взыскивают средства за незаконно срубленные деревья в муниципальный бюджет. Но территория зеленого массива постепенно уменьшается. Кроме того, застраиваются и земли бывших пионерских лагерей, находящиеся в границах Кумыски и оказавшиеся в частной собственности. С переходом на муниципальный уровень всего лесопарка целиком, как считают экологи, у желающих поживиться за счет зеленой зоны появится еще больше возможностей.

Как подчеркивает саратовская общественница Ольга Пицунова, по действующему земельному законодательству, в отличие от территории природных парков, земли памятников природы могут сдаваться в аренду.

Между тем идея передать часть территории "Кумысной поляны" в аренду частному бизнесу будоражит умы областных чиновников уже не первый год. Еще в 2017 году прежний министр природных ресурсов региона Дмитрий Соколов анонсировал передачу в аренду инвестору на 25 лет 44 гектаров "Кумысной поляны". На этих землях представители бизнеса собирались организовать интернет-кафе, зоопарк, веревочный парк, горнолыжную базу и даже лошадиную ферму по производству кумыса. Причем в министерстве допускали возможность строительства новых капитальных строений на территории лесопарка.

Как считает Ольга Пицунова, тогда передачи части лесного массива в аренду помешал как раз статус природного парка, а теперь "Кумысную поляну" собираются этого статуса лишить. •

ЦИФРА

4519,4 гектара составляет площадь особо охраняемой природной территории "Кумысная поляна" в Саратове