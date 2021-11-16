Саратовские экологи обеспокоены изменением статуса лесопарка

С инициативой о передаче лесопарка в собственность муниципалитета выступило областное министерство экологии и природных ресурсов. Как заявил министр Константин Доронин, для благоустройства и уборки лесопарка может быть создано городское лесничество.
По словам Доронина, суд еще в 2015 году обязал мэрию провести на территории Кумыски (так парк называют горожане) работы по лесоустройству, а с 1 января будущего года муниципальные власти получают новые полномочия по созданию лесничеств в границах населенных пунктов. Вот и решили чиновники, что муниципалитет как собственник сможет обеспечить должный уход. Правда, при передаче "Кумысной поляны" на муниципальный уровень изменится ее статус с природного парка на памятник природы регионального значения. По мнению министра, это не приведет к изменению границ парка, а также режима охраны.
Аргументация выглядит очевидно слабой. В решении суда речь шла о необходимости проведения лесоустроительных работ и разработки лесохозяйственного регламента. А кто их выполнит: городское лесничество или областное - так ли это важно?
Два года назад, когда в Саратове случилась вспышка геморрагической лихорадки из-за размножившихся на территории лесопарка грызунов, руководство областного госучреждения природный парк "Кумысная поляна" сетовало на нехватку средств для вывоза бурелома и валежника, из-за которых лес находится в запущенном состоянии. При этом за год планировалось расчистить от бурелома всего 75 гектаров леса. При таких темпах на приведение в порядок всей Кумыски потребовалось бы 80 лет! То есть проблема совсем не в статусе парка, а в том, что областной бюджет не выделяет необходимых денег на содержание этой территории. Однако бюджет Саратова еще более скуден.
Нынешний статус Кумыски на деле тоже не очень спасает зеленый массив от покушений на его территорию. Часть участков леса, раньше относившихся к лесопарку и обозначенных межевыми столбами, впоследствии в границы особо охраняемой природной территории "загадочным" образом не попали. Эти участки мэрия раздает в аренду, новые владельцы изменяют порядок разрешенного использования земли и застраивают их. Правда, городские власти потом взыскивают средства за незаконно срубленные деревья в муниципальный бюджет. Но территория зеленого массива постепенно уменьшается. Кроме того, застраиваются и земли бывших пионерских лагерей, находящиеся в границах Кумыски и оказавшиеся в частной собственности. С переходом на муниципальный уровень всего лесопарка целиком, как считают экологи, у желающих поживиться за счет зеленой зоны появится еще больше возможностей.
Как подчеркивает саратовская общественница Ольга Пицунова, по действующему земельному законодательству, в отличие от территории природных парков, земли памятников природы могут сдаваться в аренду.
Между тем идея передать часть территории "Кумысной поляны" в аренду частному бизнесу будоражит умы областных чиновников уже не первый год. Еще в 2017 году прежний министр природных ресурсов региона Дмитрий Соколов анонсировал передачу в аренду инвестору на 25 лет 44 гектаров "Кумысной поляны". На этих землях представители бизнеса собирались организовать интернет-кафе, зоопарк, веревочный парк, горнолыжную базу и даже лошадиную ферму по производству кумыса. Причем в министерстве допускали возможность строительства новых капитальных строений на территории лесопарка.
Как считает Ольга Пицунова, тогда передачи части лесного массива в аренду помешал как раз статус природного парка, а теперь "Кумысную поляну" собираются этого статуса лишить. •
ЦИФРА
4519,4 гектара составляет площадь особо охраняемой природной территории "Кумысная поляна" в Саратове