В Казани 11 студентов госпитализированы из-за отравления метанолом

В Казани 11 студентов направили на стационарное лечение из-за отравления метанолом.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, молодые люди самостоятельно обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7.

- Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов, - добавили в ведомстве.

По имеющимся сведениям, пострадавшие накануне употребляли алкоголь, приобретенный в пластиковой пятилитровой канистре.

По информации пресс-службы МВД по РТ, компания молодых людей устроила застолье в одном из частных домов в поселке Салмачи.

- В отделе полиции "Сафиуллина" Управления МВД России по городу Казани по факту установления источника несертифицированной спиртосодержащей продукции проводится проверка, - заявили в МВД по Татарстану.