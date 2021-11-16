В Перми 16-летний школьник задержал грабителя

В Перми школьнику удалось своими силами поймать грабителя. Подросток прогуливался с матерью и увидел, как мужчина напал на женщину и отобрал у нее смартфон. Юноша не растерялся и вырвал из рук налетчика похищенный гаджет. При этом злоумышленнику удалось скрыться.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, молодой человек последовал за налетчиком и задержал его в соседнем дворе. После этого он вызвал полицию и передал 46-летнего ранее судимого мужчину стражам порядка.

Задержанный дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье № 161 УК РФ "Грабеж".