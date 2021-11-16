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16.11.2021 10:34
Рубрика: Власть

В Самарской области приостановился рост заболеваемости коронавирусом

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
15 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов губернии.

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 1789 новых случаев заболеваний COVID-19. Наибольший прирост отмечается в возрастных группах 50-64 лет и от 65 и старше. Если говорить в разрезе профессиональных групп, то распространение инфекции выше в сфере услуг.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Если по другим отраслям - офисные работники, торговля, промпредприятия - цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в 3-4 раза, - отметил губернатор, обращаясь к участникам заседания оперштаба. - Поэтому нужно сконцентрировать внимание всем главам муниципальных образований, коллегам, партнерам, контрольно-надзорным органам на сфере услуг. Надо усилить здесь меры: еще раз объяснить вместе с санитарными врачами необходимость соблюдения санитарных норм, посмотреть, что не так, подсказать, нацелить на то, чтобы поправить ситуацию.

Несмотря на это, "нерабочие дни" дали положительный эффект. По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизация показателей, но пока на высоких цифрах. В трех возрастных группах до одного года, 7-14 и 15-17 лет наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. За три недели сократилось количество заболевших внебольничной пневмонией. При этом видно, как замедляются темпы прироста заболевших COVID-19. Об этом свидетельствует коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он равен 1,02.

При этом свободный коечный фонд в Самарской области на сегодняшний день составляет 29%. Из созданных в госпиталях 8 472 коек занято 6 012.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
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- Такие прогностические показатели крайне важные и крайне позитивные. Они говорят, что мы на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки, - акцентировал Дмитрий Азаров. - Если мы не закрепим результат и не продолжим систему совершенствования контроля, администрирования, внимательного отношения ко всем наиболее уязвимым категориям граждан, то мы результат не закрепим. Это очевидно.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов области особое внимание уделять людям старшего поколения:

- Необходим персональный подход! Нужно усилить разъяснительную работу о важности прививок от коронавируса.

Справка "РГ"

В настоящий момент в Самарской области свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 29 процентов. Из созданных в госпиталях 8 472 коек занято 6 012.

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