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16.11.2021 23:32
Рубрика: Экономика

В Ульяновской области до конца года приведут в порядок около 130 км дорог

Текст: Олег Корякин, Алексей Юхтанов
Сказать, что в Ульяновской области пропали все ямы на дорогах, нельзя. Но качество дорожного покрытия и оснащения растет, с этим тоже не поспоришь. До конца года в норму здесь приведут более 127 километров трасс и магистралей.

Ремонтируют само покрытие, устанавливают светофоры, наносят разметку. Приведение дорог в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" дает результаты. По итогам 9 месяцев в регионе зарегистрировано снижение количества погибших в ДТП на 24,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нацпроект помог ускорить строительство домов и дорог в регионах

У трассы Казань - Шемордан все это еще впереди. Трасса проблемная. "Здесь случается серьезные аварии, - рассказала Миляуша Усманова, жительница поселка Званка, рядом с которым проходит дорога. - Наши дети ходят в школу. Им каждый день приходится перебегать дорогу, чтобы сесть на автобус. Страшно!" С появлением переходов проблема решится, уверяют специалисты.

Реконструкция трассы Казань - Шемордан в Татарстане идет полным ходом. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог РФ. Это направление сейчас очень востребовано в связи с бумом индивидуального и малоэтажного строительства.

Также через реконструируемый участок проходит дорога к жилому комплексу "Царево Village". Помимо обновления дорожного полотна, предусмотрено строительство мостового перехода через реку Нокса, создание нескольких надземных пешеходных переходов и шести автобусных остановок. Миляуша Усманова очень ждет завершения работ. И не она одна.

В Татарстане в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" в 2021 году продолжается реализация нескольких масштабных проектов. Работы в общей сложности охватили 217 километров дорог.

Близится к концу строительство и Большого казанского кольца - автомагистрали, обеспечивающей пропуск и перераспределение транспортных потоков на подходе к центральной зоне города. Она освободит улицы от излишнего транзита, позволит без пробок добираться горожанам на общественном транспорте до железнодорожных вокзалов и автовокзалов, облегчит выезд на федеральные трассы Казань - Оренбург, М-7 "Волга". Еще одна значимая для столицы Татарстана дорога строится в Кировском районе города - от улицы Несмелова до трассы М-7 "Волга" через жилой комплекс "Серебряный бор". Она снизит нагрузку на Горьковское шоссе, по которому огромный поток казанцев въезжает и выезжает из города.

Справка "РГ"

На 10 процентов сократилось за девять месяцев 2021 года общее количество дорожных аварий в российских регионах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (по данным ГИБДД). Повышение безопасности дорожного движения - одна из важнейших задач дорожного нацпроекта. К 2030 году риск гибели на российских трассах должен снизиться в 3,5 раза.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Ульяновская область ПФО Татарстан Национальные проекты 2019-2024

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