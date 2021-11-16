Цены на продукты в Самарской области будут регулярно мониторить

15 ноября в ходе еженедельного оперативного совещания главы муниципалитетов области отчитались о мониторинге цен на социально значимые продукты в магазинах.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области. Глава региона дал поручение провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия. Он предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.

Сегодня руководители администраций муниципальных образований доложили о том, как исполняют это поручение. Информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в торговых объектах районные власти начали публиковать в муниципальных СМИ. Городские власти в выходные размещали эти данные на электронных ресурсах, с этой недели данные мониторинга начнут публиковаться и в печатных изданиях. С завтрашнего дня о ценах на продукты в областном центре можно будет узнать на страницах "Самарской газеты". В Тольятти мониторинг будет публиковаться в газете "Городские ведомости".

Справка "РГ"

За восемь месяцев 2021 года в Самарской области произведено около 44 тысячи тонн хлебобулочных изделий. За период с октября 2020 по октябрь 2021 увеличение цены на хлеб варьировалось от 9,5 до 12,6 процента.