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16.11.2021 10:18
Рубрика: Власть

Цены на продукты в Самарской области будут регулярно мониторить

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
15 ноября в ходе еженедельного оперативного совещания главы муниципалитетов области отчитались о мониторинге цен на социально значимые продукты в магазинах.
Несмотря на собранный недавно урожай овощей и фруктов, цены на них продолжают расти. Фото: Ирина Чечурина/РГ Несмотря на собранный недавно урожай овощей и фруктов, цены на них продолжают расти. Фото: Ирина Чечурина/РГ
Несмотря на собранный недавно урожай овощей и фруктов, цены на них продолжают расти. Фото: Ирина Чечурина/РГ

Напомним, на прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области. Глава региона дал поручение провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия. Он предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарской области цены на продукты сдерживают развитием сельхозярмарок

Сегодня руководители администраций муниципальных образований доложили о том, как исполняют это поручение. Информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в торговых объектах районные власти начали публиковать в муниципальных СМИ. Городские власти в выходные размещали эти данные на электронных ресурсах, с этой недели данные мониторинга начнут публиковаться и в печатных изданиях. С завтрашнего дня о ценах на продукты в областном центре можно будет узнать на страницах "Самарской газеты". В Тольятти мониторинг будет публиковаться в газете "Городские ведомости".

Справка "РГ"

За восемь месяцев 2021 года в Самарской области произведено около 44 тысячи тонн хлебобулочных изделий. За период с октября 2020 по октябрь 2021 увеличение цены на хлеб варьировалось от 9,5 до 12,6 процента.

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